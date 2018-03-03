Форель, запеченная под лимонно-кивовым песто: рецепт Асмик Гаспарян
Победительница кулинарного шоу готовит оригинальный соус из киви и лимонов
В состав классического соуса песто входят зеленый базилик, оливковое масло, чеснок и пармезан. Асмик Гаспарян решила сделать его из лимонов, киви, петрушки и арахиса.
Запеченная рыба с лимоном и киви
Ингредиенты:
- киви – 3 шт.
- лимоны – 2 шт.
- форель – 2 шт.
- арахис (жареный) – 100 г
- петрушка – 12 веточек
- тимьян – 2 веточки
- маслины без косточек – 1 банка
- пармезан – 50 г
- соль – 15 г
- оливковое масло – 140 мл
Рецепт приготовления:
1. Приготовьте соус: положите в блендер порезанный кубиком лимон, очищенные и порезанные кубиками 2 киви, листья петрушки, жареный арахис без шелухи и оливковое масло. Перебейте до однородности. Добавьте соль и натертый пармезан, перемешайте.
На форели, очищенной от чешуи, жабр и внутренностей, сделайте диагональные надрезы с обеих сторон, посолите, нафаршируйте полукольцами очищенного киви, а также веточками петрушки и тимьяна.
2. Выложите на противень с пергаментом, смазанный оливковым маслом. Поверх рыбы выложите слой песто. Запекайте 30 минут при температуре 180°С.
3. С запеченной рыбы снимите песто, перемешайте и выложите его на тарелку с помощью кулинарного кольца. Сверху положите кусочки филе запеченной форели. На рыбу выложите чайную ложку маслин, перебитых с оливковым маслом, и украсьте кольцом лимона.
Фото: пресс-служба
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как вкусно запечь рыбу в духовке. Мы также рассказывали, как правильно жарить рыбу и мясо.