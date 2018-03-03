Форель, запеченная под лимонно-кивовым песто: рецепт Асмик Гаспарян

Сегодня, 12:04

Победительница кулинарного шоу готовит оригинальный соус из киви и лимонов

Запеченная рыба в духовке Фото: mrsiraphol / Freepik
Запеченная рыба в духовке Фото: mrsiraphol / Freepik

В состав классического соуса песто входят зеленый базилик, оливковое масло, чеснок и пармезан. Асмик Гаспарян решила сделать его из лимонов, киви, петрушки и арахиса.

Запеченная рыба с лимоном и киви

Ингредиенты:

  • киви – 3 шт.
  • лимоны – 2 шт.
  • форель – 2 шт.
  • арахис (жареный) – 100 г
  • петрушка – 12 веточек
  • тимьян – 2 веточки
  • маслины без косточек – 1 банка
  • пармезан – 50 г
  • соль – 15 г
  • оливковое масло – 140 мл

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте соус: положите в блендер порезанный кубиком лимон, очищенные и порезанные кубиками 2 киви, листья петрушки, жареный арахис без шелухи и оливковое масло. Перебейте до однородности. Добавьте соль и натертый пармезан, перемешайте.
На форели, очищенной от чешуи, жабр и внутренностей, сделайте диагональные надрезы с обеих сторон, посолите, нафаршируйте полукольцами очищенного киви, а также веточками петрушки и тимьяна.

2. Выложите на противень с пергаментом, смазанный оливковым маслом. Поверх рыбы выложите слой песто. Запекайте 30 минут при температуре 180°С.

3. С запеченной рыбы снимите песто, перемешайте и выложите его на тарелку с помощью кулинарного кольца. Сверху положите кусочки филе запеченной форели. На рыбу выложите чайную ложку маслин, перебитых с оливковым маслом, и украсьте кольцом лимона.

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Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как вкусно запечь рыбу в духовке. Мы также рассказывали, как правильно жарить рыбу и мясо

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Источник:

"Сегодня"

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