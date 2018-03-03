Форель, запеченная под лимонно-кивовым песто: рецепт Асмик Гаспарян

В состав классического соуса песто входят зеленый базилик, оливковое масло, чеснок и пармезан. Асмик Гаспарян решила сделать его из лимонов, киви, петрушки и арахиса.

Запеченная рыба с лимоном и киви

Ингредиенты:

киви – 3 шт.

лимоны – 2 шт.

форель – 2 шт.

арахис (жареный) – 100 г

петрушка – 12 веточек

тимьян – 2 веточки

маслины без косточек – 1 банка

пармезан – 50 г

соль – 15 г

оливковое масло – 140 мл

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте соус: положите в блендер порезанный кубиком лимон, очищенные и порезанные кубиками 2 киви, листья петрушки, жареный арахис без шелухи и оливковое масло. Перебейте до однородности. Добавьте соль и натертый пармезан, перемешайте.

На форели, очищенной от чешуи, жабр и внутренностей, сделайте диагональные надрезы с обеих сторон, посолите, нафаршируйте полукольцами очищенного киви, а также веточками петрушки и тимьяна.

2. Выложите на противень с пергаментом, смазанный оливковым маслом. Поверх рыбы выложите слой песто. Запекайте 30 минут при температуре 180°С.

3. С запеченной рыбы снимите песто, перемешайте и выложите его на тарелку с помощью кулинарного кольца. Сверху положите кусочки филе запеченной форели. На рыбу выложите чайную ложку маслин, перебитых с оливковым маслом, и украсьте кольцом лимона.

Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как вкусно запечь рыбу в духовке. Мы также рассказывали, как правильно жарить рыбу и мясо.