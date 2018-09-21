Фромажье по-украински: как научиться разбираться в сотнях сортов сыра

Cпециалист по сыроварению рассказала, как правильно выбирать и подавать разные виды сыра

"События" на телеканале Украина

Популярная в Европе профессия фромажье теперь есть и в нашей стране. Разбираться в сотнях сортов сыра и знать, с чем и подавать, умеет Ольга Терницкая. Cпециалист по сыроварению поделилась секретами с нашей Александрой Сигал.

"Я все время шучу, что я представитель редкой профессии, о которой вы никогда не слышали", – говорит Ольга.

Ольга Терницкая – фромажье, и знает о сырах почти все. Девушка начала изучать сырную культуру 9 лет назад, тогда и сварила свой первый сыр – Бри.

"Я купила 10 литров молока, фермент и добавила закваски. В течение месяца каждое утро я просыпалась, бежала к холодильнику и смотрела, как мой сыр себя чувствует", – поделились Терницкая.

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Профессия фромажье для Украины необычная, ведь найти такого специалиста в ресторане, который подберет сыры по вашему вкусу – невозможно. А вот во Франции, Италии, Австрии это привычно – так же, как у нас сомелье.

Ольга раскрыла журналистам секреты самых вкусных сочетаний: "Сыр сулугуни хорошо подавать со свежими овощами, можно с помидорами, с запеченным перцем. К пармезану подходит томат, а козьи молодые сыры вкусно есть с медом и орехами. Брынза прекрасно сочетается с грецким орехом, паприкой и зеленью. К пармезану можно покупать джем с грушей и горчицей. Что касается сыра голландского типа – к нему подходят оливки и печеные овощи. Сыры выдержанные, с синей плесенью, лучше сочетать со сладким джемом или шоколадом, а камамбер вкуснее есть с медом или с грушей".

Стоит помнить, что цены выдержанных сыров с синей плесенью и камамбер не могут быть ниже пятидесяти гривен за килограмм. Качественные брынза и сулугуни – от ста пятидесяти. Цена сыров "голландского типа" стартует от двухсот гривен за килограмм.

Напомним, ранее мы писали, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно составить сырную тарелку.