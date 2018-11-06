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Форшмак с маринованным луком: рецепт аппетитной закуски от Григория Германа

Ведущий готовит знаменитый рыбный паштет на свой манер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Форшмак от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks
Форшмак от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

"Я внес некоторые изменения в классический рецепт форшмака. Тут лук маринованный, потом объясню зачем. И еще я делаю форшмак без сливочного масла. А так – совершенно классический гехакте херинг, паштет из рубленной сельди", – написал ведущий канала "Украина" Григорий Герман в своем Facebook.

Форшмак с яблоками и маринованным луком от Григория Германа

Ингредиенты:

  • Сельдь – 4 филе
  • Яйца – 2 шт. 
  • Батон – 1/2 буханки
  • Яблоки кислые – 2 шт.
  • Маринованный лук – 50-100 г (по вкусу)
  • Молоко -100 мл
  • Соль
  • Сахар
  • Лимонный сок
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Рецепт приготовления:

  1. Варим яйца вкрутую, чистим яблоки. Режем батон, счищаем с него корочку и замачиваем в молоке.
  2. Достаем блендер. Закидываем в него 3 филе селедки и яблоки. Жмем на кнопку. Слегка отжимаем батон. Закидываем в блендер. Жмем на кнопку. Чистим яйца, закидываем в блендер и жмем.
  3. Теперь добавляем маринованный лук – он добавляет легкую нотку сладости.
  4. Добавляем последнее филе селедки. Остальная масса превратилась в однородный паштет, а это, последнее филе, добавит фактурные кусочки сельди.

"Регулируйте крупность помола на свой вкус. И да, я знаю, что форшмак должен быть порублен ножом и пропущен через мясорубку. Но блендер быстрее!", – говорит Григорий Герман.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептами карпатской грибной юшки и сладкой шоколадной колбаски.

Смотрите видео, как приготовить курицу по-китайски от Григория Германа:

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Источник: "Сегодня"
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