Форшмак с маринованным луком: рецепт аппетитной закуски от Григория Германа
Ведущий готовит знаменитый рыбный паштет на свой манер
"Я внес некоторые изменения в классический рецепт форшмака. Тут лук маринованный, потом объясню зачем. И еще я делаю форшмак без сливочного масла. А так – совершенно классический гехакте херинг, паштет из рубленной сельди", – написал ведущий канала "Украина" Григорий Герман в своем Facebook.
Форшмак с яблоками и маринованным луком от Григория Германа
Ингредиенты:
- Сельдь – 4 филе
- Яйца – 2 шт.
- Батон – 1/2 буханки
- Яблоки кислые – 2 шт.
- Маринованный лук – 50-100 г (по вкусу)
- Молоко -100 мл
- Соль
- Сахар
- Лимонный сок
Рецепт приготовления:
- Варим яйца вкрутую, чистим яблоки. Режем батон, счищаем с него корочку и замачиваем в молоке.
- Достаем блендер. Закидываем в него 3 филе селедки и яблоки. Жмем на кнопку. Слегка отжимаем батон. Закидываем в блендер. Жмем на кнопку. Чистим яйца, закидываем в блендер и жмем.
- Теперь добавляем маринованный лук – он добавляет легкую нотку сладости.
- Добавляем последнее филе селедки. Остальная масса превратилась в однородный паштет, а это, последнее филе, добавит фактурные кусочки сельди.
"Регулируйте крупность помола на свой вкус. И да, я знаю, что форшмак должен быть порублен ножом и пропущен через мясорубку. Но блендер быстрее!", – говорит Григорий Герман.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептами карпатской грибной юшки и сладкой шоколадной колбаски.
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Источник: "Сегодня"