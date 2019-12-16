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Новости компаний

Fruits & Nuts: в чем особенность главной шоколадной линейки 2019 года

Инновации и постоянный поиск новых вкусов и решений — основной приоритет специалистов шоколадной фабрики Millennium

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

В 2019 году технологи фабрики Millennium нашли способ произвести плитку шоколада с рекордной для рынка долей фруктов и орехов. Новая линейка быстро завоевала своего покупателя. Разбираемся, в чем особенность хитового продукта.

Инновации и постоянный поиск новых вкусов и решений — основной приоритет специалистов шоколадной фабрики Millennium. Именно эта компания первой в Украине выпустила шоколад с цельными орехами в далеком 2001 году. Еще раньше, в 2000, познакомила страну с пористым шоколадом. За создание будущих бестселлеров в компании отвечает R&D отдел. Его специалисты круглый год изучают новые тенденции по всему миру и ищут способ воплотить самые интересные из них в шоколаде Millennium. Последним прорывом стала инновационная линейка шоколада Fruits & Nuts.

"Fruits & Nuts — это ноу-хау. Каждый вкус в линейке Fruits & Nuts — сочетание шоколада с двумя видами фруктов и орехов, доля которых в плитке составляет не меньше 30%. Цельный фундук, клюква и курага идеально сочетается с молочным шоколадом, а апельсиновые цукаты и миндаль подчеркивают деликатную горечь черного шоколада. До этого не было технологии, позволяющей сделать шоколад с таким количеством орехов. Это стало возможно благодаря собственным разработкам специалистов отдела R&D", — рассказала маркетинг-директор шоколадной фабрики Millennium Арина Шебанова.

Но самый яркий и новый вкус в линейке — розовый шоколад — последнее открытие технологов фабрики Millennium. К нему, кроме традиционного миндаля, фундука и изюма, создатели подобрали смесь ягод, которая подчеркивает свежесть и натуральную кислинку розового шоколада.

Розовый шоколад, как и многие находки Millennium, был массово произведен в Украине впервые. На поиск его формулы специалистам понадобился почти год. Зато в итоге шоколад на 100% состоит из сырья натурального происхождения и не содержит искусственных красителей или ароматизаторов. Рецепт уже запатентован, потому его характер всегда будет уникальным.

В компании не сомневаются, что розовый шоколад станет самым громким открытием будущего года. "В Европе розовый шоколад сейчас — хит сезона. Поэтому для людей, которые следят за модными трендами и новинками, — это настоящая находка. Розовый — это новый черный", — уверена Арина Шебанова.

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