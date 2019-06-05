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Фруктовое и пломбир: два рецепта вкусного домашнего мороженого

Приготовить мороженое можно своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40

Домашнее мороженое – вкусное и полезное, да еще и готовить его очень просто. Во сколько обойдется любимый летний десерт, если сделать его собственноручно?

Как приготовить фруктовое мороженое в домашних условиях

Для приготовления домашнего мороженого понадобятся свежие или размороженные фрукты или ягоды, белок куриных яиц и сахар. Сначала в блендер кладут фрукты. Это может быть клубника, кусочки спелых бананов и ананасов.

Затем полученную смесь засыпают сахаром и включают устройство. Через несколько минут добавляют туда куриные белки и снова все взбивают. Замораживают около 4-х часов. Чтобы мороженое было мягким, а не замерзло одним куском, нужно время от времени разминать его вилкой.

Как сделать домашний пломбир

Профессиональный повар говорит, что легко готовить не только ягодное мороженое, но и пломбир. Основа этого мороженого – сливки, молоко, сахар, желтки, ванилин и мед.

"Нужно будет яичные желтки взбить и провести термическую обработку. Все, кроме сливок и ванилина, смешиваем и нагреваем до 80 С. При этом постоянно помешиваем. Главное – не перегреть. Даем смеси остыть", – делится рецептом шеф.

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"Взбиваем сливки с ванилином. Соединяем обе массы, помещаем в бокс и отправляем в заморозку. Такое мороженое не только полезнее, но и выгоднее магазинного. Его себестоимость – около 15 грн за 100 г", – утверждает повар Виктор Тимчишин.

Как выбрать мороженое в магазине

В холодильниках супермаркетов такого мороженого не найдешь. Зато вредные составляющие – на каждой этикетке.

"Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. А дома - только натуральное сырье", – говорит Елена Сидоренко, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов.

А еще на упаковке ищите информацию о сырье, из которого изготовлено мороженое, потому что вместо молока его частично готовят из комбинированных полурастительных смесей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мороженое из сгущенного молока на палочках. "Сегодня" также делились рецептом веганского мороженого от Гордона Рамзи.

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