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Фруктовые косточки: польза и вред для здоровья

Косточки популярных фруктов богаты йодом и защищают от рака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45

"Не ешь косточки, в животе арбуз вырастет", – так в детстве пугают детей, чтобы те не ели лишнего. Но действительно ли фруктовые косточки опасны для здоровья?

Гастроэнтерелог Наталья Гордиенко поддерживает поедание косточек, но предупреждает, что детям их лучше не употреблять. А косточки оливок советует предварительно измельчать, иначе они могут повредить пищевод. 

Польза фруктовых косточек для здоровья

Косточки абрикоса могут быть опасными
Косточки абрикоса могут быть опасными
Фото: Pixabay

Виноград с косточками также употреблять можно, но только в первой половине дня. Все дело в том, что косточки винограда содержат суточную норму йода. А суперкосточки, по мнению гастроэнтеролога, имеет авокадо.

Порошок из косточки авокадо добавляют в смузи, коктейли, мюсли, салаты и йогурт, так как считается, что он богат антиоксидантами. Кроме этого, косточку авокадо используют для приготовления домашней косметики: скрабов, масок для лица, ополаскивателей для волос и подсушивающих средств против воспалений на коже. 

Для начала косточку авокадо нужно подсушить в духовке в течение нескольких часов для удаления влаги; затем снять внешнюю оболочку. После этого нужно измельчить внутреннюю часть с помощью терки или блендера. 

Косточка авокадо считается одной из самых полезных
Косточка авокадо считается одной из самых полезных
Фото: Depositphotos

Но будьте осторожны: существует мнение, что косточка содержит фунгицидный токсин, который может стать причиной аллергии и пищевых расстройств. 

Семечки дыни мягко очищают кишечник, включают очень много витаминов и микроэлементов. Врачи разрешают съесть целую столовую ложку, если нет проблем с ЖКТ.

Косточки абрикоса богаты элементами, которые защищают организм от рака, но с ними следует быть аккуратнее. Косточки абрикоса, персика, вишни и сливы содержат вещество, которое без термической обработки может превратиться в аналог синильной кислоты, что приведет к отравлению.

Такие плоды с косточкой следует варить, или сами ядра сушить или пропаривать. Если термообработка происходит при 75 С и выше, то вредное вещество растворится и не причинит вреда. 

Фруктовые косточки и аппендицит

Косточки дыни полезны для кишечника
Косточки дыни полезны для кишечника
Фото: Pixabay

И не бойтесь за свой аппендикс: никаких воспалительных процессов от косточек в нем не будет, говорит гастроэнтеролог. 

Так что большинство косточек не просто можно, а нужно есть. Но осторожно, так как детский организм требует гораздо меньшей дозы. Конечно, это не панацея, но отличные помощники на пути к абсолютно здоровому организму.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легко нарезать ананас.

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Источник: Сегодня
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