Фруктовый салат в шоколадной корзинке на День святого Валентина
Такой оригинальный десерт непременно порадует вашу вторую половику
Планируете романтический ужин на День святого Валентина? Или мечтаете удивить своих домашних креативным десертом? Приготовьте чудесный фруктовый салат, в котором будет съедобной даже мисочка – ведь она шоколадная!
Фруктовый салат в шоколадной корзинке
Ингредиенты:
- 1 киви
- 1 апельсин
- 2 мандарина
- 1 груша
- 1 яблоко
- горсть ягод
Для корзинок:
- 300 г черного шоколада
- 2 воздушных шарика
Для подачи:
- 100 г мороженого
- 4 веточки мяты
Рецепт приготовления:
- Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.
- Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).
- Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.
- Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.
Напомним, ранее мы делились рецептом воздушного шоколадного мусса на День святого Валентина.
Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:
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Источник: Сегодня