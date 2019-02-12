Фруктовый салат в шоколадной корзинке на День святого Валентина

Такой оригинальный десерт непременно порадует вашу вторую половику

Фруктовый салат на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Планируете романтический ужин на День святого Валентина? Или мечтаете удивить своих домашних креативным десертом? Приготовьте чудесный фруктовый салат, в котором будет съедобной даже мисочка – ведь она шоколадная!

Фруктовый салат в шоколадной корзинке

Ингредиенты:

1 киви

1 апельсин

2 мандарина

1 груша

1 яблоко

горсть ягод

Для корзинок:

300 г черного шоколада

2 воздушных шарика

Для подачи:

100 г мороженого

4 веточки мяты

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Рецепт приготовления:

Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть. Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см). Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок. Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом воздушного шоколадного мусса на День святого Валентина.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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