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Фруктовый салат в шоколадной корзинке на День святого Валентина

Такой оригинальный десерт непременно порадует вашу вторую половику

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:49
Фруктовый салат на День святого Валентина
Фруктовый салат на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Планируете романтический ужин на День святого Валентина? Или мечтаете удивить своих домашних креативным десертом? Приготовьте чудесный фруктовый салат, в котором будет съедобной даже мисочка – ведь она шоколадная!

Фруктовый салат в шоколадной корзинке

Ингредиенты:

  • 1 киви 
  • 1 апельсин 
  • 2 мандарина 
  • 1 груша 
  • 1 яблоко
  • горсть ягод

Для корзинок:

  • 300 г черного шоколада
  • 2 воздушных шарика

Для подачи:

  • 100 г мороженого
  • 4 веточки мяты

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Рецепт приготовления:

  1. Растопите шоколад на водяной бане и дайте ему немного остыть.
  2. Затем приготовьте шоколадные корзинки: с помощью кисточки нанесите шоколад на чистые воздушные шарики в 3-4 слоя и дайте ему полностью застыть (шарики надуть до диаметра не более 10 см).
  3. Спустя время выпустите из шариков воздух и аккуратно извлеките их из шоколадных корзинок.
  4. Нарезанные кубиками фрукты и ягоды перемешайте и выложите в шоколадные корзинки. По желанию украсьте мятой и шариком мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом воздушного шоколадного мусса на День святого Валентина.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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Источник: Сегодня
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