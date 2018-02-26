Фуа-гра: все, что нужно знать о французском деликатесе

Не стоит верить всему, что говорят о таком блюде, как фуа-гра. Неважно, Рождество это или Пасха, французы не представляют себе праздника без фуа-гра. Однако существует несколько ложных утверждений относительно этого блюда.

Фуа-гра необходимо употреблять холодной

Это не совсем так, не холодной, а комнатной температуры. Лучше достать это блюдо за сорок-шестьдесят минут перед подачей на стол. Холодная фуа-гра не раскрывает всего вкуса.

Необходимо удалять жир вокруг фуа-гра перед подачей на стол

На самом деле, жир должен составлять неотъемлемую часть блюда. Не стоит удалять его во время нарезки фуа-гра. Жир придает ей сочности.

Фуа-гра – превосходная идея для аперитива

Фуа-гра подходит для аперитива при условии, что арахис или оливки не подаются к столу. Их выраженный вкус приглушает аромат фуа-гра. Та же ситуация и со слишком крепкими спиртными напитками, они плохо сочетаются с этим блюдом. Остановитесь на белом вине

Чтобы насладиться фуа-гра, достаточно одного хлеба

Это правда, но хлеб должен быть поджаренным с обеих сторон. В данном случае подойдет любой хлеб.

Свежая фуа-гра – это лучшее, что может быть

Нельзя сравнивать различные виды фуа-гра. Свежая или замороженная фуа-гра позволяет кулинарам приготовить блюдо по своему собственному рецепту. Есть также наполовину приготовленная фуа-гра или в виде пресервов. А вот для длительного хранения подходит консервированная фуа-гра.

Напомним, ранее во Франции временно запретили производство фуа-гра. А в Бельгии открыли подводный ресторан, где подают это блюдо.

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