Фуа-гра: все, что нужно знать о французском деликатесе

Сегодня, 11:00

Узнайте, как правильно подавать эту холодную закуску

Фуа-гра - блюдо из печени откормленного гуся или утки Фото: pixabay.com
Фуа-гра - блюдо из печени откормленного гуся или утки Фото: pixabay.com

Не стоит верить всему, что говорят о таком блюде, как фуа-гра. Неважно, Рождество это или Пасха, французы не представляют себе праздника без фуа-гра. Однако существует несколько ложных утверждений относительно этого блюда.

Фуа-гра необходимо употреблять холодной

Это не совсем так, не холодной, а комнатной температуры. Лучше достать это блюдо за сорок-шестьдесят минут перед подачей на стол. Холодная фуа-гра не раскрывает всего вкуса.

Необходимо удалять жир вокруг фуа-гра перед подачей на стол

На самом деле, жир должен составлять неотъемлемую часть блюда. Не стоит удалять его во время нарезки фуа-гра. Жир придает ей сочности.

Фуа-гра – превосходная идея для аперитива

Фуа-гра подходит для аперитива при условии, что арахис или оливки не подаются к столу. Их выраженный вкус приглушает аромат фуа-гра. Та же ситуация и со слишком крепкими спиртными напитками, они плохо сочетаются с этим блюдом. Остановитесь на белом вине

Чтобы насладиться фуа-гра, достаточно одного хлеба

Это правда, но хлеб должен быть поджаренным с обеих сторон. В данном случае подойдет любой хлеб.

Свежая фуа-гра – это лучшее, что может быть

Нельзя сравнивать различные виды фуа-гра. Свежая или замороженная фуа-гра позволяет кулинарам приготовить блюдо по своему собственному рецепту. Есть также наполовину приготовленная фуа-гра или в виде пресервов. А вот для длительного хранения подходит консервированная фуа-гра.

Напомним, ранее во Франции временно запретили производство фуа-гра. А в Бельгии открыли подводный ресторан, где подают это блюдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрите видео о секретах производства паштета:
блюдо, печень, деликатесы, французы, фуа-гра
Источник:

luxurynet.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Да-да, и Цезарь туда же. Фото: Pixabay

Какие знаменитые блюда появились на свет благодаря ошибке

24 Февраля, 19:51

Некоторые из блюд оказались настолько удачными, что их слава намного пережила славу придумавших из поваров

Food

Кордон блю Фото: RecipeTin Eats

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

22 Февраля, 14:39

Это блюдо представляет собой шницель из курицы или телятины, наполненный сыром и ветчиной
Загрузка...

Food

Постный рис с грибами и овощами Фото: topntp26 / Freepik

Великий пост-2018: рецепт невероятно вкусного риса с овощами и грибами

21 Февраля, 17:05

Это блюдо можно подавать как основное или гарнир

Wellness

Яйца полезны для мышц. Фото: pixabay

Для печени, сердца и мозга: названы самые необходимые организму продукты

21 Февраля, 11:52

Эти продукты оказывают пользу определенным внутренним органам и системам
Загрузка...