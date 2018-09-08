Фуд-арт: художник создает автопортреты, вдохновляясь работами Арчимбольдо

Голландец делает оммажи по мотивам мастера Реннесанса

Дидерик Вербакель Фото: instagram.com/diederik_verbakel

Джузеппе Арчимбольдо – знаменитый итальянский живописец эпохи Возрождения. Стиль его работ уникален и не характерен для XVI столетия: картины выполнены в виде необычного сочетания предметов, фруктов, овощей и животных. Портрет "Весна" изображает голову в профиль, составленную из тысяч изображений цветов, а "Лето" аналогичным образом составлено из спелых фруктов и колосьев.

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Голландец Дидерик Вербакель вдохновился работами Арчимбольдо и создал серию автопортретов с головными уборами из овощей и зелени. Фото картин художника можно увидеть в галерее.

Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо Фото: instagram.com/diederik_verbakel 1/9

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