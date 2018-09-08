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Фуд-арт: художник создает автопортреты, вдохновляясь работами Арчимбольдо

Голландец делает оммажи по мотивам мастера Реннесанса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:20
Дидерик Вербакель Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Дидерик Вербакель Фото: instagram.com/diederik_verbakel

Джузеппе Арчимбольдо – знаменитый итальянский живописец эпохи Возрождения. Стиль его работ уникален и не характерен для XVI столетия: картины выполнены в виде необычного сочетания предметов, фруктов, овощей и животных. Портрет "Весна" изображает голову в профиль, составленную из тысяч изображений цветов, а "Лето" аналогичным образом составлено из спелых фруктов и колосьев.

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Голландец Дидерик Вербакель вдохновился работами Арчимбольдо и создал серию автопортретов с головными уборами из овощей и зелени. Фото картин художника можно увидеть в галерее. 

Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
Голландец вдохновился картинами Арчимбольдо
Фото: instagram.com/diederik_verbakel
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Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:

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Источник: "Сегодня"
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