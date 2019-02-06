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Фуд-арт: невероятные десерты от повара-иллюзиониста

Шеф маскирует десерты под несъедобные вещи

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 19:38
Бен Черчиль готовит десерты-обманки Фото: instagram.com/chefbenchurchill
Бен Черчиль готовит десерты-обманки
Фото: instagram.com/chefbenchurchill

Шеф-повар Бен Черчилль специализируется на создании потрясающих иллюзий из десертов, которые могут напоминать другие продукты и повседневные предметы. Делая конфеты в форме яблока, съедобные "пепельницы" и "гнилые" апельсины, шеф-повар каждый раз удивляет поклонников оформлением этих вкусных десертов для всей семьи.

Своими кулинарными фокусами он делится в социальных сетях, выкладывая как фотографии, так и короткое видео процесса приготовления.

Бисквит с мятной крошкой, пеной из сладкого молока и яблочным пюре

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Лимонный бисквит с кремом и цитрусовым гелем

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Шоколадно-свекольный брауни с шоколадным муссом и мятой

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Конфеты в виде грибов с кокосовым вкусом

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Яблочная панна котта с заварным кремом и гранолой

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Шоколадно-свекольный торт в шоколадном горшочке

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Вишневый бисквит, кокосовый трюфель и грибы из лимонного безе

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Апельсиновое парфе и меренга со вкусом жвачки

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Ванильная панна котта, гель Смоки Лейпсанг, порошок безе, шоколад

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Морковное пирожное с зеркальной глазурью, съедобные камни, припущенная мята и горшочек из шоколада.

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Кокосовая панна котта, манговый гель и поджаренный лимонный бисквит

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Шоколадный пирог с перцем чили

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Шоколадный пирог в виде меча с бревном из бисквитного рулета

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Печенье с ганашем, клубника, кокос

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Ванильный чизкейк с мятными прожилками

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Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:

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Источник: Сегодня
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