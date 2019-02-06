Фуд-арт: невероятные десерты от повара-иллюзиониста
Шеф маскирует десерты под несъедобные вещи
Шеф-повар Бен Черчилль специализируется на создании потрясающих иллюзий из десертов, которые могут напоминать другие продукты и повседневные предметы. Делая конфеты в форме яблока, съедобные "пепельницы" и "гнилые" апельсины, шеф-повар каждый раз удивляет поклонников оформлением этих вкусных десертов для всей семьи.
Своими кулинарными фокусами он делится в социальных сетях, выкладывая как фотографии, так и короткое видео процесса приготовления.
Бисквит с мятной крошкой, пеной из сладкого молока и яблочным пюре
Лимонный бисквит с кремом и цитрусовым гелем
Шоколадно-свекольный брауни с шоколадным муссом и мятой
Конфеты в виде грибов с кокосовым вкусом
Яблочная панна котта с заварным кремом и гранолой
Шоколадно-свекольный торт в шоколадном горшочке
Вишневый бисквит, кокосовый трюфель и грибы из лимонного безе
Апельсиновое парфе и меренга со вкусом жвачки
Ванильная панна котта, гель Смоки Лейпсанг, порошок безе, шоколад
Морковное пирожное с зеркальной глазурью, съедобные камни, припущенная мята и горшочек из шоколада.
Кокосовая панна котта, манговый гель и поджаренный лимонный бисквит
Шоколадный пирог с перцем чили
Шоколадный пирог в виде меча с бревном из бисквитного рулета
Печенье с ганашем, клубника, кокос
Ванильный чизкейк с мятными прожилками
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.
Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.
Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:
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