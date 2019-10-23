Фунчоза с тофу и овощами: рецепт дня

Веганский рецепт лапши с соевым сыром и овощами

Фунчоза с овощами Фото: freepik.com

Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовится из стеклянной лапши с добавлением разных соусов и приправ. Его едят в горячем или холодном виде. Оно также может подаваться с грибами или с мясом.

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Фунчоза с тофу и овощами – отличное блюдо для веганов, либо тех, кто просто хочет попробовать что-нибудь новенькое.

Фунчоза с тофу и овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г тофу

500 г фунчозы

2 баклажана

1 кабачок

1 перец болгарский

500 г помидоров черри

400 г цветной капусты

40 г чеснока

40 г кунжутного масла

50 г соевого соуса

100 г кокосового молока

20 г кунжута

Чили-перец – по вкусу

Растительное масло – по вкусу

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отправляем фунчозу в миску с холодной водой. Овощи крупно нарезаем. Кабачки и баклажаны – полудольками, немного под углом, после чего сдабриваем подсолнечным маслом, чтобы баклажаны пропитались, добавляем черный перец и немного соли. Помидоры режем пополам, а перцы – крупными треугольниками. Цветную капусту разбираем на соцветия. Чеснок рубим в крошку. Тофу нарезаем крупными кубиками. Обжаривать его или нет, каждый решает сам, но если будете обжаривать, то тофу нужно обвалять в кукурузном крахмале (или на крайний случай в пшеничной муке), а уже потом обжарить со всех сторон на масле до румяной корочки. Если позволяет посуда и огонь, то все овощные компоненты можно готовить в одном воке, если нет, то жарить стоит все по отдельности, и партиями. Сначала кабачки и баклажаны – до мягкости последних (кабачки могут остаться слегка хрустящими). Перцы обжариваем совсем немного, к ним же можно добавить цветную капусту и чеснок. Помидоры не трогаем. Когда все овощи обжарены, складываем их в вок или другую глубокую посудину, добавляем 300 мл воды и доводим блюдо до легкого кипения. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и кокосовое молоко, пробуем на соль. В конце всыпаем помидоры и тофу, перемешиваем, снимаем с огня. Добавляем фунчозу (без воды), еще раз перемешиваем и наблюдаем, как она становится мягкой. Раскладываем фунчозу с тофу и овощами по тарелкам, посыпаем слегка обжаренным кунжутом.

Как варить фунчозу, чтобы не слипалась и не разваривалась

Тонкую лапшу толщиной меньше чем 0,5 мм не варят. Ее заливают кипятком в глубокой емкости и накрывают крышкой. Через 3−5 минут она станет прозрачной и полностью готовой к употреблению. Ее не надо ни промывать, ни заправлять маслом.

Более толстые изделия следует отварить в большом количестве кипящей воды. Время приготовления 2−4 минуты, до прозрачности.

Не стоит увеличивать время приготовления. Фунчоза должна оставаться гибкой, но немного твердой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

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