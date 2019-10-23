Фунчоза с тофу и овощами: рецепт дня
Веганский рецепт лапши с соевым сыром и овощами
Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовится из стеклянной лапши с добавлением разных соусов и приправ. Его едят в горячем или холодном виде. Оно также может подаваться с грибами или с мясом.
Смотрите видео, как замариновать сыр тофу:
Фунчоза с тофу и овощами – отличное блюдо для веганов, либо тех, кто просто хочет попробовать что-нибудь новенькое.
Фунчоза с тофу и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г тофу
- 500 г фунчозы
- 2 баклажана
- 1 кабачок
- 1 перец болгарский
- 500 г помидоров черри
- 400 г цветной капусты
- 40 г чеснока
- 40 г кунжутного масла
- 50 г соевого соуса
- 100 г кокосового молока
- 20 г кунжута
- Чили-перец – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отправляем фунчозу в миску с холодной водой.
- Овощи крупно нарезаем. Кабачки и баклажаны – полудольками, немного под углом, после чего сдабриваем подсолнечным маслом, чтобы баклажаны пропитались, добавляем черный перец и немного соли. Помидоры режем пополам, а перцы – крупными треугольниками.
- Цветную капусту разбираем на соцветия. Чеснок рубим в крошку.
- Тофу нарезаем крупными кубиками. Обжаривать его или нет, каждый решает сам, но если будете обжаривать, то тофу нужно обвалять в кукурузном крахмале (или на крайний случай в пшеничной муке), а уже потом обжарить со всех сторон на масле до румяной корочки.
- Если позволяет посуда и огонь, то все овощные компоненты можно готовить в одном воке, если нет, то жарить стоит все по отдельности, и партиями. Сначала кабачки и баклажаны – до мягкости последних (кабачки могут остаться слегка хрустящими).
- Перцы обжариваем совсем немного, к ним же можно добавить цветную капусту и чеснок. Помидоры не трогаем.
- Когда все овощи обжарены, складываем их в вок или другую глубокую посудину, добавляем 300 мл воды и доводим блюдо до легкого кипения. Добавляем соевый соус, кунжутное масло и кокосовое молоко, пробуем на соль.
- В конце всыпаем помидоры и тофу, перемешиваем, снимаем с огня.
- Добавляем фунчозу (без воды), еще раз перемешиваем и наблюдаем, как она становится мягкой.
- Раскладываем фунчозу с тофу и овощами по тарелкам, посыпаем слегка обжаренным кунжутом.
Как варить фунчозу, чтобы не слипалась и не разваривалась
- Тонкую лапшу толщиной меньше чем 0,5 мм не варят. Ее заливают кипятком в глубокой емкости и накрывают крышкой. Через 3−5 минут она станет прозрачной и полностью готовой к употреблению. Ее не надо ни промывать, ни заправлять маслом.
- Более толстые изделия следует отварить в большом количестве кипящей воды. Время приготовления 2−4 минуты, до прозрачности.
- Не стоит увеличивать время приготовления. Фунчоза должна оставаться гибкой, но немного твердой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.
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Источник: edim.tv