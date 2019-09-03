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Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога

Рецепт домашней выпечки с овощами и томатным соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Галета "Рататуй": рецепт с фото
Галета "Рататуй": рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с рататуем. Это очень вкусное блюдо, которое подойдет вегетарианцам.

Смотрите видео, как приготовить галету с ягодами:

Галета "Рататуй" получила свое название благодаря сочетанию ингредиентов и способу укладки овощей. Ее можно есть как теплой, так и холодной.

Галета "Рататуй"

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 80 мл растительного масла
  • 80 мл ледяной воды
  • 1/2 ч.л. соли
  • Яйцо или молоко – для смазывания

Для соуса:

  • 1/2 шт. красного сладкого перца
  • 1 маленький репчатый лук
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
  • 1-2 веточки петрушки
  • 1 лавровый лист
  • Соль, перец

Для начинки: 

  • 2 помидора
  • 1 баклажан
  • 1 цуккини или кабачок
  • 0.5 ч.л. соли
  • 0.5 ч.л. перца
  • 0,5 ч.л. орегано 

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Способ приготовления:

  1. Для теста смешать очень холодную воду с солью, добавить растительное масло и перемешать. Затем всыпать муку и замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и убрать на 30 минут в морозилку. 
  2. Приготовить соус: лук и чеснок почистить и мелко порезать. Тушить в сковороде в 1-2 ст.л. воды в течение 3-4 минут. Болгарский перец очистить от семян, нарезать мелкими кубиками и добавить в сковороду, тушить 5 минут. Удалить кожицу с помидора, замочив его на пару минут в кипятке, затем мелко нарезать, сохраняя семена и сок. Помидор добавить в сковороду. Туда же положить петрушку, тимьян, лавровый лист. Тушить на среднем огне в течение 10 минут. Посолить, поперчить, удалить лавровый лист и остудить. 
  3. Следать начинку: кабачок и баклажан нарезать тонкими ломтиками. Разложить овощи на противне, смазать оливковым маслом и запекать в течение 15 минут при температуре 200 градусов. 
  4. Собрать галету: тесто раскатать в круг диаметром около 20 см. Соус распределить по тесту, оставив свободные края. Чередуя, разложить поверх соуса ломтики овощей: баклажаны, цуккини, помидоры. Посыпать зеленью и специями. Приподнять края теста, прикрывая ими начинку. Смазать края теста взбитым яйцом или молоком. 
  5. Выпекать галету в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.

Что такое рататуй

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое чаще всего готовят летом. В оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. В наши дни в рататуй обязательно добавляют баклажаны. Встречаются даже варианты с картофелем, цветной капустой и мясом.

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Источник: Сегодня
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