Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога

Рецепт домашней выпечки с овощами и томатным соусом

Галета "Рататуй": рецепт с фото Фото: Depositphotos

Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с рататуем. Это очень вкусное блюдо, которое подойдет вегетарианцам.

Смотрите видео, как приготовить галету с ягодами:

Галета "Рататуй" получила свое название благодаря сочетанию ингредиентов и способу укладки овощей. Ее можно есть как теплой, так и холодной.

Галета "Рататуй"

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

80 мл растительного масла

80 мл ледяной воды

1/2 ч.л. соли

Яйцо или молоко – для смазывания

Для соуса:

1/2 шт. красного сладкого перца

1 маленький репчатый лук

2-3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

1-2 веточки петрушки

1 лавровый лист

Соль, перец

Для начинки:

2 помидора

1 баклажан

1 цуккини или кабачок

0.5 ч.л. соли

0.5 ч.л. перца

0,5 ч.л. орегано

Способ приготовления:

Для теста смешать очень холодную воду с солью, добавить растительное масло и перемешать. Затем всыпать муку и замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и убрать на 30 минут в морозилку. Приготовить соус: лук и чеснок почистить и мелко порезать. Тушить в сковороде в 1-2 ст.л. воды в течение 3-4 минут. Болгарский перец очистить от семян, нарезать мелкими кубиками и добавить в сковороду, тушить 5 минут. Удалить кожицу с помидора, замочив его на пару минут в кипятке, затем мелко нарезать, сохраняя семена и сок. Помидор добавить в сковороду. Туда же положить петрушку, тимьян, лавровый лист. Тушить на среднем огне в течение 10 минут. Посолить, поперчить, удалить лавровый лист и остудить. Следать начинку: кабачок и баклажан нарезать тонкими ломтиками. Разложить овощи на противне, смазать оливковым маслом и запекать в течение 15 минут при температуре 200 градусов. Собрать галету: тесто раскатать в круг диаметром около 20 см. Соус распределить по тесту, оставив свободные края. Чередуя, разложить поверх соуса ломтики овощей: баклажаны, цуккини, помидоры. Посыпать зеленью и специями. Приподнять края теста, прикрывая ими начинку. Смазать края теста взбитым яйцом или молоком. Выпекать галету в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут.

Что такое рататуй

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое чаще всего готовят летом. В оригинальный рецепт входили кабачки, помидоры, перец, лук и чеснок. В наши дни в рататуй обязательно добавляют баклажаны. Встречаются даже варианты с картофелем, цветной капустой и мясом.

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