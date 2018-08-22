Гаспачо: готовим холодный испанский суп из помидоров

Гаспачо прекрасно освежает в жаркие летние дни

Гаспачо из помидоров Фото: pixabay.com

Знаменитый испанский суп можно готовить из самых разных овощей и даже фруктов, однако самым популярным во всем мире остается гаспачо из помидоров. Этот нарядный ярко-красный суп великолепно освежает и прекрасно подходит для легкого обеда в летний день, когда так хочется прохлады и свежести.

Правильный выбор помидоров

Главный секрет вкусного гаспачо заключается в помидорах, из который приготовлен суп. Из водянистых парниковых томатов получится лишь жалкое подобие настоящего гаспачо. В Испании для приготовления этого супа используют самые спелые сочные грунтовые помидоры. Далеко не все имеют возможность собственноручно выращивать томаты, но к счастью их всегда можно приобрести в магазине или на рынке, главное – уметь выбрать самые лучшие плоды.

Наилучшим образом подходят для приготовления гаспачо крупные сочные, мясистые сорта помидоров – например, Бычье сердце или Розовые. Как правило, помидоры этих сортов имеют крупный размер и ароматную мякоть. Приобретая же другие сорта помидоров, лучше отдать предпочтение томатам среднего размера. Мелкие помидорчики "черри" лучше оставить для салатов и закусок – для приготовления гаспачо этот сорт слишком сладкий, да и освобождать крошечные помидоры от кожицы будет непросто. Плотные помидоры удлиненной формы суховаты – они отлично подойдут для консервирования, но гаспачо из них будет не очень вкусным.

Не следует покупать томаты, не имеющие запаха – скорее всего, они были сорваны незрелыми и дозревали уже в магазине. Томаты, не имеющие запаха, как правило, совершенно безвкусны. Как бы ни рекламировал продавец свой товар, лучше отказаться от покупки лопнувших, прорезанных или иным образом поврежденных помидоров. В местах повреждений моментально скапливаются бактерии и грязь, поэтому такие помидоры могут оказаться даже опасными для здоровья.

Многие предпочитают покупать помидоры на веточке. Действительно, такие томаты обычно отличаются отменным вкусом. Это связано с тем, что нельзя сорвать ветвь с недозревшими помидорами, чтобы она не сгнила. Значит, такие томаты были сорваны полностью созревшими, что, несомненно, положительно сказалось на их вкусе и аромате.

Не стоит покупать слишком много помидоров: в тепле эти овощи хранятся недолго, а в холодильнике быстро теряют свой аромат. Лучше приобретать небольшое количество томатов и по возможности сразу использовать их в пищу или перерабатывать. Если же спелые помидоры уже "на грани" и не могут больше храниться, из них можно приготовить ароматный и вкусный томатный гаспачо. Как правило, в этот суп принято добавлять разные овощи, но если в наличии есть качественные душистые помидоры, стоит попробовать приготовить суп только из них.

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Рецепт гаспачо из помидоров

Для приготовления гаспачо следует взять 450 г зрелых помидоров, 2 зубчика чеснока, 50 г черствого пшеничного хлеба без корок, пару столовых ложек бальзамического уксуса, 2-3 столовые ложки оливкового масла первого отжима, черный перец, морскую соль и воду.

Помидоры желательно выбирать максимально спелые и сочные, так как именно от качества томатов зависит вкус блюда. Вместо бальзамического уксуса можно использовать обычный винный, а вместо морской соли – поваренную, но вкус гаспачо в таком случае будет примитивнее.

Черствый хлеб нужно замочить в холодной кипяченой воде. Когда ломтики станут мягкими, вытащить их, слегка отжав. Кожицу на томатах следует нарезать крест-накрест, а затем опустить помидоры на пару минут в кипяток. После этого кожица снимется без труда.

Очищенные помидоры нарезать мелкими кубиками, положить в блендер. Туда же добавить раздавленный чеснок. Пюрировать овощи на низкой скорости, добавив соль, перец по вкусу и уксус. В процессе измельчения овощей добавлять к ним размоченный хлеб маленькими порциями.

Когда пюре станет однородным, заправить его оливковым маслом, хорошо перемешать, при необходимости разбавить водой и поставить на пятнадцать минут в холодильник. За это время суп немного загустеет и станет еще более вкусным.

При подаче можно добавить в тарелки мелко наколотый лед, но следует помнить, что это несколько огрубит вкус и нарушит нежную структуру супа.

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