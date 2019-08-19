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Гаспачо из арбуза: рецепт освежающего летнего супа

Готовим холодный испанский суп-пюре с арбузной мякотью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Гаспачо из помидоров и арбуза
Гаспачо из помидоров и арбуза
Фото: Depositphotos

Классический испанский суп гаспачо готовят из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Его подают очень холодным, вместе с хрустящими сухариками.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:

Чтобы сделать гаспачо еще более освежающим, мы рекомендуем добавить арбузную мякоть. Это идеальный вариант для летнего обеда в жару. 

Гаспачо с арбузом

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 г арбузной мякоти без косточек
  • 2 крупных помидора 
  • 1 долька чеснока 
  • 1 красный перец 
  • 2 небольших огурца
  • 1 небольшая луковица
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус
  • Базилик
  • Соль, молотый перец
  • Соус табаско

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Способ приготовления:

  1. Перец и огурцы очистить от семян, с помидоров снять кожицу. Часть овощей и арбуза нарезать маленькими кубиками, оставить для подгарнировки. 
  2. Измельчить в блендере арбуз вместе с овощами. 
  3. Добавить соль и перец, уксус, оливковое масло и табаско, хорошо перемешать и охладить.
  4. Разлить гаспачо по тарелкам или стаканам, гарнировать кусочками овощей и арбуза. 

Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.

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Источник: Сегодня
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