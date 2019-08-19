Гаспачо из арбуза: рецепт освежающего летнего супа
Готовим холодный испанский суп-пюре с арбузной мякотью
Классический испанский суп гаспачо готовят из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Его подают очень холодным, вместе с хрустящими сухариками.
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Чтобы сделать гаспачо еще более освежающим, мы рекомендуем добавить арбузную мякоть. Это идеальный вариант для летнего обеда в жару.
Гаспачо с арбузом
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 г арбузной мякоти без косточек
- 2 крупных помидора
- 1 долька чеснока
- 1 красный перец
- 2 небольших огурца
- 1 небольшая луковица
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Базилик
- Соль, молотый перец
- Соус табаско
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Способ приготовления:
- Перец и огурцы очистить от семян, с помидоров снять кожицу. Часть овощей и арбуза нарезать маленькими кубиками, оставить для подгарнировки.
- Измельчить в блендере арбуз вместе с овощами.
- Добавить соль и перец, уксус, оливковое масло и табаско, хорошо перемешать и охладить.
- Разлить гаспачо по тарелкам или стаканам, гарнировать кусочками овощей и арбуза.
Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.
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Источник: Сегодня