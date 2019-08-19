Гаспачо из арбуза: рецепт освежающего летнего супа

Готовим холодный испанский суп-пюре с арбузной мякотью

Гаспачо из помидоров и арбуза Фото: Depositphotos

Классический испанский суп гаспачо готовят из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Его подают очень холодным, вместе с хрустящими сухариками.

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Чтобы сделать гаспачо еще более освежающим, мы рекомендуем добавить арбузную мякоть. Это идеальный вариант для летнего обеда в жару.

Гаспачо с арбузом

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 г арбузной мякоти без косточек

2 крупных помидора

1 долька чеснока

1 красный перец

2 небольших огурца

1 небольшая луковица

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Базилик

Соль, молотый перец

Соус табаско

Способ приготовления:

Перец и огурцы очистить от семян, с помидоров снять кожицу. Часть овощей и арбуза нарезать маленькими кубиками, оставить для подгарнировки. Измельчить в блендере арбуз вместе с овощами. Добавить соль и перец, уксус, оливковое масло и табаско, хорошо перемешать и охладить. Разлить гаспачо по тарелкам или стаканам, гарнировать кусочками овощей и арбуза.

Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.

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