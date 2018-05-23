Гаспачо: секреты приготовления холодного испанского супа

Существует множество рецептов гаспачо – этот суп бывает красным, зеленым, белым и "золотым"

Гаспачо подают с разными гарнирами Фото: depositphotos.com

Жарким летним днем мало кому хочется есть обжигающий наваристый суп. Гораздо лучшим выбором будет холодное первое блюдо, пикантное, легкое, не слишком калорийное, богатое витаминами. Всем этим требованиям идеально отвечает аппетитный испанский суп гаспачо.

Настоящий испанский вкус

Для гаспачо нужно по-настоящему спелые помидоры Фото: depositphotos.com

В каждой национальной кухне есть свои любимые продукты. Так, во всем Средиземноморье с большим почтением относятся к оливковому маслу, любят чеснок и свежие овощи. В Испании особенно ценят помидоры. Выросшие под ярким южным солнцем, они имеют выразительный вкус и яркий аромат. Если использовать для приготовления гаспачо такие сочные помидоры, суп получится особенно вкусным.

Еще один секрет настоящего гаспачо – масло. Обязательно оливковое и обязательно – первого отжима. О пользе оливкового масла можно говорить бесконечно: оно оздоравливает сердце и сосуды, убыстряет обмен веществ, служит для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, обладает антиканцерогенным эффектом и понижает давление.

Аромат томатов и оливкового масла в андалузском гаспачо оттеняется тонким запахом специй. Настоящий аромат Испании придаст блюду пара капель бальзамического уксуса. Кроме того, с гаспачо великолепно сочетаются прованские травы, популярные в средиземноморской кухне. В суп можно добавить базилик, тимьян, майоран, орегано, петрушку, розмарин. При этом травы могут быть как сушеные, так и свежие – существуют даже рецепты гаспачо без помидоров на основе пряной зелени.

Впрочем, если гаспачо готовится на томатной основе, сухие травы вполне уместны: так же, как и свежие, они растираются с солью перед добавлением в суп. Эта простая операция позволяет как нельзя лучше раскрыть аромат прованских трав.

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Испанский характер в разных вариациях

Гаспачо с арбузом Фото: depositphotos.com

Как и другие народные блюда, гаспачо готовится по самым разным рецептам. В малоизвестный сегодня белый гаспачо кладут пшеничный хлеб, уксус, миндаль и оливковое масло. Зеленый гаспачо изначально готовили с огурцами и пряными травами, а сегодня в эту разновидность добавляют любые овощи зеленого цвета, например, зеленый перец или авокадо. На родине блюда, в Андалузии, в тарелку с гаспачо обязательно добавляют наколотый лед. В Сеговии блюдо приправляют тмином и базиликом. В Хересе существует традиция добавлять в суп нарезанный кольцами репчатый лук. В Малаге гаспачо готовят на телячьем бульоне, добавляют в него свежий виноград и миндаль. Существует даже горячий гаспачо, который, впрочем, кроме названия имеет очень мало общего с ледяным томатным супом, который готовят в Андалузии.

И все-таки для большинства любителей испанской кухни гаспачо – это прежде всего холодный суп из томатов с оливковым маслом и чесноком. Иногда его делают густым, но чаще разбавляют водой до жидкого состояния. Существует даже традиция подавать гаспачо в кувшинах, как напиток.

Базовый рецепт гаспачо

В гаспачо обязательно добавляют хлеб Фото: depositphotos.com

Приготовить гаспачо очень просто. Нужно взять свежие помидоры и огурцы, добавить репчатый лук, чеснок, сладкий перец. Все ингредиенты мелко нарезаются и измельчаются с помощью блендера в пюре. В этом пюре размачиваются небольшие кусочки белого хлеба без корок, после чего смесь еще раз измельчается. После этого будущий суп приправляется оливковым маслом с уксусом и разбавляется водой. Осталось приправить блюдо солью, перцем и уксусом, а также дать ему "созреть" в течение пары часов в холодильнике.

Иногда гаспачо готовят без добавления огурцов, иногда обходятся без перца или без лука. Некоторые рецепты не предполагают даже использование белого хлеба. Но без этого ингредиента суп теряет право на собственное название: слово "гаспачо" в переводе с арабского обозначает "размоченный хлеб". Впрочем, современные повара зачастую не добавляют хлеб непосредственно в суп, а подают отдельно в виде хрустящих сухариков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить гаспачо из свеклы. Сайт "Сегодня" также делился рецептами холодных супов: гаспачо, окрошки и свекольника. Кроме этого, мы писали, как приготовить окрошку на сметане с мясом.

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