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Главные мифы о пользе лимона, в которые давно пора перестать верить

Сегодня, 08:58

Эксперт развенчала домыслы о целебных свойствах лимона

О целебных свойствах лимона ходят легенды: якобы этот цитрус повышает иммунитет, укрепляет ногти, очищает кожу и отбеливает зубы. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", эксперт рассказала, какие на самом деле полезные свойства имеет лимон, а с чем лучше не экспериментировать.

Люди используют лимон почти каждый день. Но мало кто знает, как правильно выбрать фрукт и действительно ли он имеет такие суперсвойства, которые ему приписывают. Для того чтобы выбрать правильный, спелый плод, следует обратить внимание на кожуру – потерев ее, спелый фрукт будет иметь резкий запах цитрусовых, а вот неспелый – не будет отличаться характерным запахом, зато он более полезный для диабетиков.

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Лимон с тонкой кожурой идеально подойдет для добавления в чай, а вот толстокожий – для цедры на выпечку. Однако люди используют лимон не только на кухне, но и в уходе за собой, например, для очистки или отбеливания кожи.

Диетолог Людмила Гончарова: Кислоты помогают снимать ороговевший слой кожи, единственное – им не следует пользоваться часто. Ведь некоторые люди считают, если у них жирная кожа, то надо каждый день умываться водой с лимоном – нет.

Смотрите видео о главных мифах о лимоне:

Перед использованием следует проверить, нет ли у вас аллергии на этот продукт. Если нет – можно смело мазать ногти. Ведь сок лимона хорошо увлажняет кутикулу.

Людмила Гончарова: Так же и с волосами. То есть после того, как мы помыли волосы, мы можем ополоснуть их прохладной водой с добавлением нескольких капель лимона.

А вот отбеливание зубов – это миф.

Людмила Гончарова: Лимонный сок будет вступать во взаимодействие с кальцием, поэтому если у вас достаточно тонкая эмаль, вы можете ее повредить, а зубы могут отреагировать чувствительностью.

Лимоны нельзя есть натощак
Лимоны нельзя есть натощак
Фото: Depositphotos

Еще один распространенный миф – вода с лимоном натощак каждое утро. Конечно, это полезно для поддержания организма тонусе, но пить ее так часто нельзя даже здоровому человеку. А вот людям с чувствительной эмалью зубов, больными почками или тем, у кого язва желудка или повышенная кислотность – вообще противопоказано.

Также диетологи не советуют добавлять лимон в только залитый чай или кофе – кипяток расщепляет витамин С с молниеносной скоростью. Поэтому ваш организм не сможет получить пользы. А вот если приправлять им салаты, овощи или мясо – сможете насытиться всеми питательными веществами. Главное – знать меру.

Напомним, ранее мы сообщали о пользе и вреде апельсина. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать цитрусовые сладкими.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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