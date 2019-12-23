Глегг: как приготовить глинтвейн по-шведски

В такой напиток добавляют орехи и сухофрукты

Глегг: рецепт с фото Фото: freepik.com

В Скандинавии зимой готовят особенный напиток на основе вина, который называется глегг. Классический рождественский глегг, который весьма похож на немецкий глинтвейн, делают с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой, лимоном и яблоками.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

К глеггу принято подавать имбирные пряники или мандарины. В Дании глегг готовят с имбирем, а в Швеции в напиток добавляют водку и кардамон.

Глегг: рецепт в домашних условиях

Время приготовления:

15 минут + время для настаивания

Калорийность:

195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 бутылка полусухого красного вина

60–70 мл водки или виски

1/2 стакана сахара

2 палочки корицы

5–10 шт. гвоздики

2-3 кусочка имбиря

Цедра двух апельсинов,

100 г изюма

100 г сырого очищенного миндаля

Способ приготовления:

Предварительно налейте водку или виски в стеклянный сосуд с крышкой, добавьте корицу, гвоздику, имбирь, апельсиновую цедру, кардамон. Накройте крышкой и оставьте настояться на день, а лучше два-три. Вылейте готовую настойку в кастрюлю, добавьте сахар. Влейте вино. Перемешайте и нагревайте, пока сахар не растворится и смесь не станет горячей, но не кипящей (около 70-80 ºC).

Как подавать глегг

В каждый бокал бросьте несколько изюмин и 2-3 миндальных ореха, затем налейте глегг.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.