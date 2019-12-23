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Глегг: как приготовить глинтвейн по-шведски

В такой напиток добавляют орехи и сухофрукты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Глегг: рецепт с фото
Глегг: рецепт с фото
Фото: freepik.com

В Скандинавии зимой готовят особенный напиток на основе вина, который называется глегг. Классический рождественский глегг, который весьма похож на немецкий глинтвейн, делают с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой, лимоном и яблоками.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

К глеггу принято подавать имбирные пряники или мандарины. В Дании глегг готовят с имбирем, а в Швеции в напиток добавляют водку и кардамон.

Глегг: рецепт в домашних условиях

Время приготовления:

  • 15 минут + время для настаивания

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 бутылка полусухого красного вина
  • 60–70 мл водки или виски
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 палочки корицы
  • 5–10 шт. гвоздики
  • 2-3 кусочка имбиря
  • Цедра двух апельсинов,
  • 100 г изюма
  • 100 г сырого очищенного миндаля

Способ приготовления:

  1. Предварительно налейте водку или виски в стеклянный сосуд с крышкой, добавьте корицу, гвоздику, имбирь, апельсиновую цедру, кардамон. Накройте крышкой и оставьте настояться на день, а лучше два-три.
  2. Вылейте готовую настойку в кастрюлю, добавьте сахар.
  3. Влейте вино. Перемешайте и нагревайте, пока сахар не растворится и смесь не станет горячей, но не кипящей (около 70-80 ºC).

Как подавать глегг

В каждый бокал бросьте несколько изюмин и 2-3 миндальных ореха, затем налейте глегг.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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