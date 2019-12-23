Глегг: как приготовить глинтвейн по-шведски
В такой напиток добавляют орехи и сухофрукты
В Скандинавии зимой готовят особенный напиток на основе вина, который называется глегг. Классический рождественский глегг, который весьма похож на немецкий глинтвейн, делают с изюмом, миндалем, корицей, гвоздикой, лимоном и яблоками.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
К глеггу принято подавать имбирные пряники или мандарины. В Дании глегг готовят с имбирем, а в Швеции в напиток добавляют водку и кардамон.
Глегг: рецепт в домашних условиях
Время приготовления:
- 15 минут + время для настаивания
Калорийность:
- 195 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 бутылка полусухого красного вина
- 60–70 мл водки или виски
- 1/2 стакана сахара
- 2 палочки корицы
- 5–10 шт. гвоздики
- 2-3 кусочка имбиря
- Цедра двух апельсинов,
- 100 г изюма
- 100 г сырого очищенного миндаля
Способ приготовления:
- Предварительно налейте водку или виски в стеклянный сосуд с крышкой, добавьте корицу, гвоздику, имбирь, апельсиновую цедру, кардамон. Накройте крышкой и оставьте настояться на день, а лучше два-три.
- Вылейте готовую настойку в кастрюлю, добавьте сахар.
- Влейте вино. Перемешайте и нагревайте, пока сахар не растворится и смесь не станет горячей, но не кипящей (около 70-80 ºC).
Как подавать глегг
В каждый бокал бросьте несколько изюмин и 2-3 миндальных ореха, затем налейте глегг.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий грог.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.