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Глютен: действительно ли он вреден для здоровья

Узнайте, как глютен влияет на организм человека

Ирина Павлина
Сегодня, 14:25

О вреде глютена наслышаны многие. Некоторые эксперты обвиняют глютенсодержащие продукты в развитии целого букета заболеваний.

На самом деле, информация о вреде глютена несколько преувеличена. Ведь людей, чье пищеварение плохо реагирует на глютен, всего один процент в мире.

Глютен в продуктах: что это

Глютен содержится в хлебе и макаронах
Глютен содержится в хлебе и макаронах
Фото: freepik.com

На безглютеновой диете под запретом все из пшеницы, ржи, овса и ячменя. Эти злаки содержат растительный белок – глютен, более известный нам под названием "клейковина". Он словно клей соединяет крупинки муки при замесе. Поэтому из нее так легко лепить круассаны, багеты, батоны. Если в организме не хватает ферментов для расщепления глютена, он как замазка покрывает ворсинки кишечника и мешает усвоению витаминов и минералов.

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В связи с этим люди с непереносимостью глютена испытывают неприятные симптомы. К ним относятся: боли в животе, метеоризм, диарея, повышенная утомляемость, высыпания на коже. Болезнь бывает разной степени выраженности и отличается уровнем поражения слизистой оболочки кишечника и тяжестью течения. А ее лечение заключается исключительно в отказе от употребления продуктов, содержащих глютен.

Смотрите видео о плюсах и минусах безглютеновой диеты:

Но здоровым людям полностью исключать глютен меню диетологи не советуют. Это может привести к непереносимости этого белка, ведь вреден не столько он сам, сколько его чрезмерное потребление.

Где содержится глютен: список продуктов

Главный источник глютена – пшеница
Главный источник глютена – пшеница
Фото: freepik.com

Главные источники глютена – продукты из пшеницы, ржи, овса и ячменя. Клейковина может добавляться и в мясные полуфабрикаты, такие как колбасы, котлеты, пельмени, ветчина и сосиски.

Среди продуктов, содержащих глютен, могут быть также сметана, йогурты, кетчупы, крабовые палочки, соусы и искусственная икра. Есть он и в готовых сухих завтраках.

Кроме того, клейковина увеличивает эластичность жевательной резинки, применяется для улучшения вкуса твердых сыров и добавляется в шоколад.

При этом в рисе, гречке и бананах глютена нет.

Вред глютена для кишечника

Симптом глютенонепереносимости – боли в животе, вызванные употреблением продуктов, содержащих клейковину. Они сопровождаются диареей, метеоризмом. Но для человека, не страдающего этой непереносимостью, употребление глютена не может считаться причиной проблем с кишечником.

Глютен: вред для фигуры

Булочки очень калорийны
Булочки очень калорийны
Фото: Depositphotos

Приверженцы безглютеновой диеты утверждают, что употребление глютенсодержащих продуктов приводит к ожирению. Но это не совсем так. Хлебобулочные и кондитерские изделия (основные продукты, содержащие глютен) при чрезмерном их употреблении действительно способствуют увеличению веса, особенно если еще вести малоподвижный образ жизни. Однако дело здесь не в глютене, а в калорийности этих продуктов.

Напомним, ранее мы писали, как испечь безглютеновые тыквенные маффины. "Сегодня" также делились рецептом сырников без глютена с рисовой мукой.

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Источник: Сегодня
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