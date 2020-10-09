Голубые, зеленые и коричневые яйца. Какие куры их несут и есть ли польза от такой экзотики

Считается, что чем темнее яйцо, тем оно ценнее

День яйца отмечают сегодня, 9 октября, во всем мире. Этот праздник основали любители омлетов и других яичных блюд. Оказывается, что зеленые, голубые и коричневые яйца существуют не только на Пасху, когда их принято красить – есть куры, которые несут разноцветные яйца каждый день. Где живут такие куры и какая польза от необычных яиц – далее в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Антона Куницы и Руслана Кузьгова Видео: Сегодня

Коричневые, голубые и зеленые – это яйца от трех пород кур. Редких птиц Антонина Высовень с мужем разводит ради хобби.

Она рассказала, что курица из Франции – Маран несет шоколадные яйца. Считается, что чем темнее яйцо, тем оно ценнее. Их большая особенность в том, что у них плотная кожура. Принято также считать, что в таких яйцах не бывает сальмонеллеза.

Курица из Китая Синь Синь Дянь несет яйца зеленого цвета, похожие по цвету дает и чилийская Араукана. По вкусу они более сладковаты, чем обычные яйца. Однако внутри, если их разбить – ничем не отличаются.

Редкие породы кур несут разноцветные яйца Фото: Unsplash

А вот самые маленькие куры в мире – сэрами родом из далекой Малайзии, а в Украине живут в столичном зоопарке. По словам заведующего отделом птиц Киевского зоопарка Виталия Ляскивского, взрослые куры этой породы легко помещаются на ладони и их вес достигает 250-300 граммов, а высота – 20 сантиметров. Яйца этих кур в несколько раз меньше обычных.

Врачи отмечают, что экзотика – это больше о внешнем виде.

"По своему биохимическому составу белков, жиров и углеводов практически не отличаются наши обычные куриные яйца от экзотических. Единственное отличие – пигмент, который дает такую различную окраску", – пояснила диетолог Юлия Поворознюк.

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