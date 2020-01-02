Горячие блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику

Блюда на Рождество с фото

Горячие блюда на Рождество Фото: Depositphotos

Рождество – один из самых важных для христиан праздников. Главная роль на столе традиционно отводится кутье. Ее окружают разнообразные мясные, рыбные и овощные кушанья. Мы поделимся рецептами аппетитных горячих блюд на любой вкус.

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Утка с яблоками в духовке

Утка с яблоками в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Утка – 1 тушка

Мед – 1 ст.л.

Яблоки кислые – 1 кг

Соль – по вкусу

Горчица – 1 ст.л.

Перец черный – по вкусу

Масло оливковое – по вкусу

Вода – 1 стакан

Способ приготовления:

Утку тщательно вымыть и обсушить с помощью бумажного полотенца. Хорошо натереть тушку молотым перцем, солью и оливковым маслом (снаружи и внутри). Кожу на грудке утки нарезать в виде диагональной сетки. Яблоки помыть, разрезать на четвертинки, поместить внутрь утки. Взять две деревянные шпажки и крест-накрест закрепить свободные концы разреза тушки. Взять противень для запекания, поместить в центр утку грудкой вверх и налить воды примерно на 1 см. Отправить утку в духовку, разогретую до 180 ºС. Примерно через 40 минут, когда утка начнет сверху подрумяниваться, открыть духовку и полить поверхность жиром, который выделился в воду. Если вода выкипела, добавить еще. Утка постоянно должна находиться в жидкости. Чем чаще вы будете поливать утку, тем сочнее она будет. Примерно за 10 минут до готовности птицы смешать горчицу с медом, смазать тушку и отправить назад в духовку еще на 10 минут. Готовой утке дать постоять 20 минут, и только потом переложить на блюдо. Убрать шпажки. На гарнир к птице можно подать картофель или рис.

Свиной рулет с курагой

Мясной рулет на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г свиной вырезки

200 г кураги

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. желатина

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Свиную вырезку зачистить и разрезать вдоль пополам, не дорезая до конца. Отбить кухонным молотком. Посолить, поперчите. Посыпать специями для мяса или шашлыка. Затем посыпать порошковым желатином. Он нужен, чтобы "связать" мясо. Так оно не будет распадаться при нарезке. Сверху выложить полоской предварительно замоченную курагу. С помощью пищевой пленки свернуть мясо в рулет. Смазать растительным маслом и завернуть в фольгу. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 25 минут. Затем разрезать и декорировать как праздничное блюдо.

Запеченный лосось с горчицей и медом

Запеченное филе лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

680-900 г филе лосося

1 1/2 столовой ложки меда

1 1/2 столовой ложки дижонской горчицы

3 зубчика чеснока, измельченных

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка нарезанного свежего укропа

Щепотка соли

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 205 ºC. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, укроп и соль. Застелите противень фольгой. Смажьте филе лосося с обеих сторон оливковым маслом. Положите филе кожей вниз (если на филе есть кожа) на фольгу. Смажьте рыбу медово-горчичной смесью с помощью кулинарной кисточки. Поставьте в духовку и запекайте при температуре 205 ºC в течение 8–10 минут или до тех пор, пока он не приготовится (не передерживайте лосося!). Это нормально, если рыба остается немного сырой в центре. Когда вы достанете ее из духовки, остаточное тепло приготовит филе до конца.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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