Рецепт рулетиков из лаваша с картофелем, грибами и зеленью
Готовим аппетитную горячую закуску
Рулетики из лаваша с грибами, картофельным пюре, чесноком и зеленью – отличная горячая закуска. Если летом вы не запаслись лесными грибами, не беда. Шампиньоны можно найти на прилавках круглый год.
Смотрите видео, как приготовить лаваш с овощами и икрой мойвы:
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Лаваш с грибами и картофелем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г шампиньонов
- 1 луковица
- 500 г картофеля
- 2 тонких лаваша
- 1 зубчик чеснока
- 100 мл подсолнечного масла
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите.
- Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре.
- Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень.
- Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью.
- Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет.
- Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.
Как подавать рулеты
Подавайте рулеты горячими, дополнив их соусами: горчичным, кетчупом, тартаром или сметаной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
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Источник: Сегодня