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Рецепт рулетиков из лаваша с картофелем, грибами и зеленью

Готовим аппетитную горячую закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Лаваш с грибами и картофелем
Лаваш с грибами и картофелем
Фото: freepik.com

Рулетики из лаваша с грибами, картофельным пюре, чесноком и зеленью – отличная горячая закуска. Если летом вы не запаслись лесными грибами, не беда. Шампиньоны можно найти на прилавках круглый год.

Смотрите видео, как приготовить лаваш с овощами и икрой мойвы:

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Лаваш с грибами и картофелем

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 500 г картофеля
  • 2 тонких лаваша
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 мл подсолнечного масла
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите.
  2. Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре.
  3. Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень.
  4. Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью.
  5. Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет.
  6. Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.

Как подавать рулеты

Подавайте рулеты горячими, дополнив их соусами: горчичным, кетчупом, тартаром или сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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Источник: Сегодня
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