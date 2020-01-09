Рецепт рулетиков из лаваша с картофелем, грибами и зеленью

Готовим аппетитную горячую закуску

Лаваш с грибами и картофелем Фото: freepik.com

Рулетики из лаваша с грибами, картофельным пюре, чесноком и зеленью – отличная горячая закуска. Если летом вы не запаслись лесными грибами, не беда. Шампиньоны можно найти на прилавках круглый год.

Смотрите видео, как приготовить лаваш с овощами и икрой мойвы:

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Лаваш с грибами и картофелем

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г шампиньонов

1 луковица

500 г картофеля

2 тонких лаваша

1 зубчик чеснока

100 мл подсолнечного масла

Зелень – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на половине подсолнечного масла. Посолите и поперчите. Очистите картофель, отварите, слейте воду и разомните в пюре. Смешайте картофель с грибами. Выдавите чеснок и добавьте измельченную зелень. Расстелите на столе лист лаваша и смажьте его картофельной смесью. Накройте вторым листом, опять выложите начинку и сверните в плотный рулет. Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см. Обжарьте со всех сторон на подсолнечном масле.

Как подавать рулеты

Подавайте рулеты горячими, дополнив их соусами: горчичным, кетчупом, тартаром или сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рулет из лаваша по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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