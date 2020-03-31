Говядина по-бургундски в духовке: рецепт дня
Готовим тушеное мясо в красном вине
Беф бургиньон, или говядина по-бургундски – это тушеное мясо в сухом красном вине. В блюдо также добавляют овощи, грибы, томатную пасту и бульон.
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Говядина по-бургундски является одним из многочисленных крестьянских блюд, которые со временем прижились в "высокой кухне". Благодаря длительному томлению мясо получается очень мягким и нежным.
Говядина по-бургундски
Время приготовления:
- 3-х часов
Калорийность:
- 135 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти говядины
- 350 мл сухого красного вина
- 500 мл бульона
- 2 луковица
- 3 моркови
- 1 ст.л. томатной пасты
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 1 пучок свежей петрушки
- 1 лавровый лист
- 400 г грибов
- Соль и перец – по вкусу
- Оливковое масло – для жарки
Способ приготовления:
- Нарезать мясо на средние кусочки, промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Налить оливковое масло в сковородку, разогреть и выложить мясо. Обжарить со всех сторон до образования корочки, затем посолить и поперчить.
- Готовое мясо переложить в кастрюлю или сковороду с толстым дном, добавить томатную пасту, перемешать. Залить бульоном. Добавить красное вино.
- Из пряных трав сделать "букет", обвязав его кулинарной нитью, положить в кастрюлю и накрыть крышкой. Снова поставить на огонь. Как только жаркое закипит, переставить его в разогретую до 170 ºС духовку на 1 час.
- Пока мясо в духовке, нарезать овощи. Грибы нарезать и обжарить. Через час добавить все это в кастрюлю и вернуть на полтора часа в духовку.
С чем подавать тушеное мясо
Блюдо можно дополнить картофельным пюре или свежим багетом.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски в казане:
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