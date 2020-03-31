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Говядина по-бургундски в духовке: рецепт дня

Готовим тушеное мясо в красном вине

Ирина Павлина
Сегодня, 17:54

Беф бургиньон, или говядина по-бургундски – это тушеное мясо в сухом красном вине. В блюдо также добавляют овощи, грибы, томатную пасту и бульон.

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Говядина по-бургундски является одним из многочисленных крестьянских блюд, которые со временем прижились в "высокой кухне". Благодаря длительному томлению мясо получается очень мягким и нежным.

Говядина по-бургундски

Говядина в красном вине
Говядина в красном вине
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3-х часов

Калорийность:

  • 135 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти говядины
  • 350 мл сухого красного вина
  • 500 мл бульона
  • 2 луковица
  • 3 моркови
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 пучок свежей петрушки
  • 1 лавровый лист
  • 400 г грибов
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо на средние кусочки, промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Налить оливковое масло в сковородку, разогреть и выложить мясо. Обжарить со всех сторон до образования корочки, затем посолить и поперчить.
  3. Готовое мясо переложить в кастрюлю или сковороду с толстым дном, добавить томатную пасту, перемешать. Залить бульоном. Добавить красное вино.
  4. Из пряных трав сделать "букет", обвязав его кулинарной нитью, положить в кастрюлю и накрыть крышкой. Снова поставить на огонь. Как только жаркое закипит, переставить его в разогретую до 170 ºС духовку на 1 час.
  5. Пока мясо в духовке, нарезать овощи. Грибы нарезать и обжарить. Через час добавить все это в кастрюлю и вернуть на полтора часа в духовку.

С чем подавать тушеное мясо

Блюдо можно дополнить картофельным пюре или свежим багетом.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски в казане:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить буженину от Даши Малаховой.

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Источник: Сегодня
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