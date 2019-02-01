Идея для обеда: говядина по-деревенски с розмариновыми булочками
Сытное мясное жаркое с овощами и булочками
Говядина по-деревенски – сытное, вкусное, необычное блюдо, которое подойдет как для обычного ужина на двоих, так и для трапезы на целую компанию.
Говядина в духовке с розмариновыми булочками
Ингредиенты:
- 1 кг говядины (бедренная часть)
- 50 г пшеничной муки
- 5 г молотого черного перца
- 250 мл говяжьего бульона
- 150 г измельченных помидоров в собственном соку
- 100 мл сухого красного вина
- 2 луковицы среднего размера, нарезанных полукольцами
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 1 ст.л. молотой сладкой паприки
- 1/2 ч. л. сушеного тимьяна
- 1/4 ч. л. молотой корицы
- 2 больших красных сладких перца
- Оливковое масло для жарки
- Морская соль
Для булочек:
- 275 г пшеничной муки
- 125 мл молока
- 60 г сливочного масла комнатной температуры
- 1 ч. л. измельченных листиков розмарина
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/3 ч. л. соли
- 1 ст. л. молока
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Рецепт приготовления:
- Срезать с мяса лишний жир, пленки и сухожилия, нарезать кубиками со стороной 3 см.
- Смешать муку и черный перец, обвалять кусочки мяса в этой смеси, излишки стряхнуть.
- Нагреть небольшое количество оливкового масла в сковороде, обжарить мясо на сильном огне, пока оно не зарумянится со всех сторон. Лучше всего обжаривать мясо частями, чтобы между кусочками обязательно было некоторое расстояние. Выложить обжаренное мясо на бумажные полотенца.
- Нагреть оливковое масло в кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде, спассеровать в нем лук и чеснок. Добавить в кастрюлю паприку, корицу, тимьян, вино, бульон, помидоры и обжаренное мясо, перемешать. Готовить под крышкой, на маленьком огне (45-60 минут), периодически помешивая. Мясо должно стать очень мягким. Посолить по вкусу и переложить в форму для запекания.
- Разрезать сладкий перец пополам в длину, семена удалить.
- Выложить на холодный, смазанный маслом противень, вверх кожицей, запекать под грилем 10 минут или пока кожица не почернеет. Охладить, аккуратно снять кожицу, нарезать перец полосками и выложить на мясо.
- Разогреть духовку до 180 С. Приготовить тесто для булочек. Муку, масло комнатной температуры, холодное молоко, розмарин и соль смешать в кухонном процессоре в импульсном режиме.
- Выложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность, раскатать толщиной в 1 см. Вырезать из теста кружочки диаметром 4 см с помощью рифленой формочки. Выложить булочки на мясо, смазать молоком.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, не накрывая, в течение 15-20 минут, пока булочки не подрумянятся и не увеличатся в объеме.
- Достать форму из духовки и сразу же подать мясо с розмариновыми булочками к столу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тефтелей из говядины в пряном томатном соусе. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.
Смотрите видео, как выбрать безопасное свежее мясо:
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Источник: Сегодня