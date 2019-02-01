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Идея для обеда: говядина по-деревенски с розмариновыми булочками

Сытное мясное жаркое с овощами и булочками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Мясо в духовке с булочками Фото: depositphotos.com
Мясо в духовке с булочками
Фото: depositphotos.com

Говядина по-деревенски – сытное, вкусное, необычное блюдо, которое подойдет как для обычного ужина на двоих, так и для трапезы на целую компанию. 

Говядина в духовке с розмариновыми булочками

Ингредиенты:

  • 1 кг говядины (бедренная часть)
  • 50 г пшеничной муки
  • 5 г молотого черного перца
  • 250 мл говяжьего бульона
  • 150 г измельченных помидоров в собственном соку
  • 100 мл сухого красного вина
  • 2 луковицы среднего размера, нарезанных полукольцами
  • 1 измельченный зубчик чеснока
  • 1 ст.л. молотой сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1/4 ч. л. молотой корицы
  • 2 больших красных сладких перца
  • Оливковое масло для жарки
  • Морская соль

Для булочек:

  • 275 г пшеничной муки
  • 125 мл молока
  • 60 г сливочного масла комнатной температуры
  • 1 ч. л. измельченных листиков розмарина
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ст. л. молока
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Рецепт приготовления:

  1. Срезать с мяса лишний жир, пленки и сухожилия, нарезать кубиками со стороной 3 см.
  2. Смешать муку и черный перец, обвалять кусочки мяса в этой смеси, излишки стряхнуть.
  3. Нагреть небольшое количество оливкового масла в сковороде, обжарить мясо на сильном огне, пока оно не зарумянится со всех сторон. Лучше всего обжаривать мясо частями, чтобы между кусочками обязательно было некоторое расстояние. Выложить обжаренное мясо на бумажные полотенца.
  4. Нагреть оливковое масло в кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде, спассеровать в нем лук и чеснок. Добавить в кастрюлю паприку, корицу, тимьян, вино, бульон, помидоры и обжаренное мясо, перемешать. Готовить под крышкой, на маленьком огне (45-60 минут), периодически помешивая. Мясо должно стать очень мягким. Посолить по вкусу и переложить в форму для запекания.
  5. Разрезать сладкий перец пополам в длину, семена удалить.
  6. Выложить на холодный, смазанный маслом противень, вверх кожицей, запекать под грилем 10 минут или пока кожица не почернеет. Охладить, аккуратно снять кожицу, нарезать перец полосками и выложить на мясо.
  7. Разогреть духовку до 180 С. Приготовить тесто для булочек. Муку, масло комнатной температуры, холодное молоко, розмарин и соль смешать в кухонном процессоре в импульсном режиме.
  8. Выложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность, раскатать толщиной в 1 см. Вырезать из теста кружочки диаметром 4 см с помощью рифленой формочки. Выложить булочки на мясо, смазать молоком. 
  9. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, не накрывая, в течение 15-20 минут, пока булочки не подрумянятся и не увеличатся в объеме.
  10. Достать форму из духовки и сразу же подать мясо с розмариновыми булочками к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тефтелей из говядины в пряном томатном соусе. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.

Смотрите видео, как выбрать безопасное свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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