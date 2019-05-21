Говядина, запеченная с овощами в красном вине
Вкусный ужин во французском стиле
Лучший способ сделать говядину мягкой – это протушить ее в вине. Мясо, приготовленное с овощами, можно есть просто так, подавать вместе с пастой и добавлять в запеканки. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Говядина с овощами и красными вином
Ингредиенты:
- 2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см
- 2 луковицы
- 4 крупных моркови
- 300 г лука-шалот
- 2 стебля сельдерея без листьев
- цедра 1/2 апельсина
- 4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)
- 60 мл оливкового масла
- 25 г сливочного масла
- 200 г шпика, порезанного на кусочки
- 80 мл коньяка или бренди
- 2 ст.л. муки
- 4 зубчика измельченного чеснока
- 2 звездочки аниса (по желанию)
- 1 1/2 чашки вина каберне-совиньон
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Рецепт приготовления:
- Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть.
- Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместо со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов.
- Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой.
- Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить.
- Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 С.
- На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут).
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.
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Источник: Сегодня