Говядина, запеченная с овощами в красном вине

Вкусный ужин во французском стиле

Мясо в духовке во французском стиле Фото: Depositphotos

Лучший способ сделать говядину мягкой – это протушить ее в вине. Мясо, приготовленное с овощами, можно есть просто так, подавать вместе с пастой и добавлять в запеканки. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Говядина с овощами и красными вином

Ингредиенты:

2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см

2 луковицы

4 крупных моркови

300 г лука-шалот

2 стебля сельдерея без листьев

цедра 1/2 апельсина

4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)

60 мл оливкового масла

25 г сливочного масла

200 г шпика, порезанного на кусочки

80 мл коньяка или бренди

2 ст.л. муки

4 зубчика измельченного чеснока

2 звездочки аниса (по желанию)

1 1/2 чашки вина каберне-совиньон

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Рецепт приготовления:

Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть. Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместо со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов. Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой. Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить. Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 С. На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.

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