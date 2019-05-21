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Говядина, запеченная с овощами в красном вине

Вкусный ужин во французском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Мясо в духовке во французском стиле
Мясо в духовке во французском стиле
Фото: Depositphotos

Лучший способ сделать говядину мягкой – это протушить ее в вине. Мясо, приготовленное с овощами, можно есть просто так, подавать вместе с пастой и добавлять в запеканки. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Говядина с овощами и красными вином

Ингредиенты:

  • 2 кг говядины, порезанной кусочками размером 5 см
  • 2 луковицы
  • 4 крупных моркови
  • 300 г лука-шалот
  • 2 стебля сельдерея без листьев
  • цедра 1/2 апельсина
  • 4 веточки тимьяна и петрушки (только листики)
  • 60 мл оливкового масла
  • 25 г сливочного масла
  • 200 г шпика, порезанного на кусочки
  • 80 мл коньяка или бренди
  • 2 ст.л. муки
  • 4 зубчика измельченного чеснока
  • 2 звездочки аниса (по желанию)
  • 1 1/2 чашки вина каберне-совиньон

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Рецепт приготовления:

  1. Помыть и обсушить мясо. Порезать лук, три моркови и сельдерей. Шалот залить кипятком и дать постоять 5 минут. Затем очистить, разрезать пополам и дать высохнуть.
  2. Разогреть 2 ст.л. оливкового масла вместо со сливочным на большом огне. Обжарить мясо с половиной шпика до коричневого цвета в несколько приемов.
  3. Все мясо выложить в сковороду или огнеупорную кастрюлю, в которой вы будете его запекать. Полить коньяком, поджечь (фламбировать) и посыпать мукой.
  4. Отдельно обжарить лук, морковь, сельдерей на оливковом масле в течение 5 минут, добавить к мясу вместе с петрушкой, тимьяном, анисом, чесноком и вином, посолить, поперчить. 
  5. Довести до кипения, перемешать, накрыть кастрюлю и запекать в духовке 2 часа при температуре 180 С.
  6. На оставшемся шпике обжарить оставшуюся морковь и лук-шалот. Добавить к мясу, когда оно будет почти готово (за 10-15 минут).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.

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Источник: Сегодня
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