Говяжий стейк в горчичном маринаде: рецепт дня

Готовим стейк в маринаде из дижонской горчицы и коричневого сахара

Главный залог вкусного говяжьего стейка – качественное мясо. Оно должно быть свежим, не замороженным. Кроме этого, важно выбрать хороший маринад. Мы предлагаем рецепт с дижонской горчицей и коричневым сахаром.

Готовность стейка проверяется нажатием на него пальца. Стейк с кровью должен быть мягким; хорошо прожаренный – твердым, а стейк средней прожарки должен представлять собой некую "золотую середину".

Стейк из говядины с горчицей

Стейк с горчицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

300 г на порцию

Ингредиенты:

450 г говяжьего стейка

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. коричневого сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите. Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа. Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут. Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне. Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.

Как подавать говяжий стейк

Подавайте говяжий стейк горячим вместе с соусами к мясу и овощным салатом.

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