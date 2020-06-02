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Говяжий стейк в горчичном маринаде: рецепт дня

Сегодня, 16:59

Готовим стейк в маринаде из дижонской горчицы и коричневого сахара

Главный залог вкусного говяжьего стейка – качественное мясо. Оно должно быть свежим, не замороженным. Кроме этого, важно выбрать хороший маринад. Мы предлагаем рецепт с дижонской горчицей и коричневым сахаром.

Готовность стейка проверяется нажатием на него пальца. Стейк с кровью должен быть мягким; хорошо прожаренный – твердым, а стейк средней прожарки должен представлять собой некую "золотую середину".

Стейк из говядины с горчицей

Стейк с горчицей
Стейк с горчицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 300 г на порцию

Ингредиенты:

  • 450 г говяжьего стейка
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. дижонской горчицы
  • 2 ст. л. коричневого сахара
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите.
  2. Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа.
  3. Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут.
  4. Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне.
  5. Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.

Как подавать говяжий стейк

Подавайте говяжий стейк горячим вместе с соусами к мясу и овощным салатом.

Смотрите видео, как сделать ребрышки барбекю:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свиной стейк на гриле. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить стейк ти-бон с овощами гриль.

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Источник: Сегодня
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