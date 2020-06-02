Говяжий стейк в горчичном маринаде: рецепт дня
Готовим стейк в маринаде из дижонской горчицы и коричневого сахара
Главный залог вкусного говяжьего стейка – качественное мясо. Оно должно быть свежим, не замороженным. Кроме этого, важно выбрать хороший маринад. Мы предлагаем рецепт с дижонской горчицей и коричневым сахаром.
Готовность стейка проверяется нажатием на него пальца. Стейк с кровью должен быть мягким; хорошо прожаренный – твердым, а стейк средней прожарки должен представлять собой некую "золотую середину".
Стейк из говядины с горчицей
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 300 г на порцию
Ингредиенты:
- 450 г говяжьего стейка
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. коричневого сахара
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Стейк положите в миску. Добавьте оливковое масло, горчицу, коричневый сахар. Натрите мясо. Посолите и поперчите.
- Оставьте стейк мариноваться на 1-4 часа.
- Затем уберите его в холодильник на 10-15 минут.
- Сковороду или гриль с небольшим количеством оливкового масла разогрейте на сильном огне.
- Выложите говяжий стейк и жарьте его до желаемой готовности.
Как подавать говяжий стейк
Подавайте говяжий стейк горячим вместе с соусами к мясу и овощным салатом.
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