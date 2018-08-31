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Греческий пирог из теста фило со шпинатом и сыром

Этот несладкий пирог можно приготовить на ужин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Пирог из теста фило с сырной начинкой Фото: depositphotos.com
Пирог из теста фило с сырной начинкой Фото: depositphotos.com

Тонкое хрустящее тесто и нежная сырная начинка идеально сочетаются между собой. Обязательно попробуйте!

Пирог из теста фило с сыром

Ингредиенты:

  • Тесто фило – 7 листов
  • Пастообразный творог – 220 г
  • Шпинат свежий – 150 г
  • Брынза – 100 г 
  • Яйца – 2 шт
  • Красный лук – 1 шт.
  • Сыр Чеддер – 50–60 г 
  • Руккола – 50 г 
  • Сельдерей – 1 стебель 
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лук зеленый – небольшой 
  • Укроп – небольшой пучок 
  • Петрушка – небольшой пучок
  • Оливковое масло – 7–8 ст. ложек 
  • Сливочное масло – 1 ст. ложка 
  • Мускатный орех – щепотка 
  • Перец молотый черный – 1/4 ч. ложки 
  • Соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180°С.
  2. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
  3. Разогреть в глубокой сковороде по 1 ст. ложке оливкового и сливочного масла. Обжарить лук до мягкости.
  4. Сельдерей тонко порезать, добавить в сковороду с луком и немного обжарить.
  5. Добавить в сковороду шпинат, перемешать и слегка припустить, затем посолить и поперчить.
  6. Выложить в сковороду с овощами рукколу, все перемешать и немного прогреть. Приправить мускатным орехом, еще раз перемешать и снять с огня.
  7. Чеддер натереть на крупной терке, соединить с творогом и растереть вилкой. Добавить раскрошенную фету, перемешать. 
  8. Зеленый лук, петрушку, чеснок и укроп мелко порубить.
  9. В творожно-сырную начинку добавить измельченную зелень и яйца, все перемешать.  Шпинатную массу соединить с творожно-сырной, поперчить и еще раз перемешать.
  10. Пять листов теста фило смазать оливковым маслом и уложить в керамическую форму для выпечки один на другой так, чтобы края теста свешивались из формы, в центр выложить начинку.
  11. Еще два листа фило смазать маслом и выложить сверху на начинку, слегка скомкав края, промазать маслом все свешивающиеся края теста и завернуть их на пирог, тоже немного скомкав.
  12. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета. Подавать пирог теплым.

Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: "Сегодня"
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