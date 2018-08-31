Греческий пирог из теста фило со шпинатом и сыром
Этот несладкий пирог можно приготовить на ужин
Тонкое хрустящее тесто и нежная сырная начинка идеально сочетаются между собой. Обязательно попробуйте!
Пирог из теста фило с сыром
Ингредиенты:
- Тесто фило – 7 листов
- Пастообразный творог – 220 г
- Шпинат свежий – 150 г
- Брынза – 100 г
- Яйца – 2 шт
- Красный лук – 1 шт.
- Сыр Чеддер – 50–60 г
- Руккола – 50 г
- Сельдерей – 1 стебель
- Чеснок – 2 зубчика
- Лук зеленый – небольшой
- Укроп – небольшой пучок
- Петрушка – небольшой пучок
- Оливковое масло – 7–8 ст. ложек
- Сливочное масло – 1 ст. ложка
- Мускатный орех – щепотка
- Перец молотый черный – 1/4 ч. ложки
- Соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180°С.
- Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
- Разогреть в глубокой сковороде по 1 ст. ложке оливкового и сливочного масла. Обжарить лук до мягкости.
- Сельдерей тонко порезать, добавить в сковороду с луком и немного обжарить.
- Добавить в сковороду шпинат, перемешать и слегка припустить, затем посолить и поперчить.
- Выложить в сковороду с овощами рукколу, все перемешать и немного прогреть. Приправить мускатным орехом, еще раз перемешать и снять с огня.
- Чеддер натереть на крупной терке, соединить с творогом и растереть вилкой. Добавить раскрошенную фету, перемешать.
- Зеленый лук, петрушку, чеснок и укроп мелко порубить.
- В творожно-сырную начинку добавить измельченную зелень и яйца, все перемешать. Шпинатную массу соединить с творожно-сырной, поперчить и еще раз перемешать.
- Пять листов теста фило смазать оливковым маслом и уложить в керамическую форму для выпечки один на другой так, чтобы края теста свешивались из формы, в центр выложить начинку.
- Еще два листа фило смазать маслом и выложить сверху на начинку, слегка скомкав края, промазать маслом все свешивающиеся края теста и завернуть их на пирог, тоже немного скомкав.
- Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета. Подавать пирог теплым.
Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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Источник: "Сегодня"