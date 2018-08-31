Греческий пирог из теста фило со шпинатом и сыром

Этот несладкий пирог можно приготовить на ужин

Пирог из теста фило с сырной начинкой Фото: depositphotos.com

Тонкое хрустящее тесто и нежная сырная начинка идеально сочетаются между собой. Обязательно попробуйте!

Пирог из теста фило с сыром

Ингредиенты:

Тесто фило – 7 листов

Пастообразный творог – 220 г

Шпинат свежий – 150 г

Брынза – 100 г

Яйца – 2 шт

Красный лук – 1 шт.

Сыр Чеддер – 50–60 г

Руккола – 50 г

Сельдерей – 1 стебель

Чеснок – 2 зубчика

Лук зеленый – небольшой

Укроп – небольшой пучок

Петрушка – небольшой пучок

Оливковое масло – 7–8 ст. ложек

Сливочное масло – 1 ст. ложка

Мускатный орех – щепотка

Перец молотый черный – 1/4 ч. ложки

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180°С. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Разогреть в глубокой сковороде по 1 ст. ложке оливкового и сливочного масла. Обжарить лук до мягкости. Сельдерей тонко порезать, добавить в сковороду с луком и немного обжарить. Добавить в сковороду шпинат, перемешать и слегка припустить, затем посолить и поперчить. Выложить в сковороду с овощами рукколу, все перемешать и немного прогреть. Приправить мускатным орехом, еще раз перемешать и снять с огня. Чеддер натереть на крупной терке, соединить с творогом и растереть вилкой. Добавить раскрошенную фету, перемешать. Зеленый лук, петрушку, чеснок и укроп мелко порубить. В творожно-сырную начинку добавить измельченную зелень и яйца, все перемешать. Шпинатную массу соединить с творожно-сырной, поперчить и еще раз перемешать. Пять листов теста фило смазать оливковым маслом и уложить в керамическую форму для выпечки один на другой так, чтобы края теста свешивались из формы, в центр выложить начинку. Еще два листа фило смазать маслом и выложить сверху на начинку, слегка скомкав края, промазать маслом все свешивающиеся края теста и завернуть их на пирог, тоже немного скомкав. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета. Подавать пирог теплым.

Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу: