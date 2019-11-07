Гречка или киноа: что полезнее для здоровья

Можно ли заменить суперфуды обычными продуктами

Модные семена чиа и годжи или гречка и клюква? Украинцы всерьез увлеклись суперфудом. Это еда, чрезвычайно богатая витаминами и микроэлементами. Но диетологи считают, что у нас есть такие же полезные продукты, но по доступным ценам.

Киноа и гречка по составу одинаковы Фото: Pixabay

Киевлянка Анна добавляет в свой завтрак семена чиа. Этот суперфуд употребляет больше года. Считает, что для молодости кожи и хорошего пищеварения лучше не найти.

"Когда-то у меня была проблемная кожа, и мой дерматолог порекомендовал мне употреблять в пищу больше омега-3. У меня нет возможности каждый день кушать рыбу, и я пришла к такому суперфуду, как семена чиа", – говорит Анна Воеводина, жительница Киева.

Наши журналисты тоже отправились за суперфудом. А заодно и приобрели традиционные продукты. Цены на модную пользу в разы выше: 250 г крупы киноа стоят 75 грн, тогда как килограмм гречки – 32 грн. За 250 г семян чиа отдали 65 грн, а за зернышки украинского льна – 19 грн. Молодильные ягоды годжи стоят 105 грн за 100 г, а клюкву можно приобрести всего за 8 грн.

Ягоды годжи может заменить клюква Фото: Pixabay

Так могут ли традиционные продукты заменить заморские суперфуды? С этим вопросом направляемся к диетологу Евгении Крыловой.

"По составу что гречка, что киноа – одинаковы. Это источник сложных углеводов, это источник белка, который содержит витамины группы В. Разница только в цене. Почти в 10 раз. Ягоды годжи и клюква различаются только по вкусу", – считает специалист по питанию.

"Если сравнивать семена льна и семена чиа, я бы сказала, что полезней суперфуд. Чиа богаче белком, в них больше кальция и магния. Кроме этого, они лучше усваиваются", – говорит Евгения Крылова.

В чиа много белка Фото: Pixabay

Евгения советует иметь в рационе разнообразные продукты: как привычные украинские, так и популярные импортные. А еще не забывать о сезонной пользе.

В украинских овощах и фруктах – настоящая витаминная бомба, говорят иммунологи. Именно в моркови или тыкве большое содержание витамина А, а в сладком перце витамина С не меньше, чем в цитрусовых.

Рецепт тыквы, фаршированной киноа и сухофруктами

Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Круглая тыква весом 1.5 кг

120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)

2 моркови

100 г изюма

2 луковицы

2 зубчика чеснока

Несколько веточек кориандра

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180°С духовке 40 минут.

Напомним, ранее мы писали, чем полезен чай матча.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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