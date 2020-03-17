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Гречка с грибами, луком и укропом: постный рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт гречки с жареным луком и грибами

Ирина Павлина
Сегодня, 18:40

Гречка с жареными грибами, луком и зеленью от Юлии Высоцкой – прекрасный рецепт для Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

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Для этого блюда можно использовать любые замороженные или свежие грибы. Если грибы замороженные, хорошо для аромата добавить в сковороду во время жарки 1-2 сушеных белых гриба, растерев их пальцами. Можно добавить также любые свежие или сухие травы.

Гречка с грибами и луком постная

Гречка с грибами
Гречка с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 569 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Крупа гречневая — 200 г
  • Лисички — 100 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Чеснок — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Масло оливковое — 60 мл
  • Перец черный молотый — 5 г
  • Соль морская — 5 г

Способ приготовления:

  1. Гречку залить двумя стаканами воды, довести до кипения, посолить, закрыть крышкой и варить на небольшом огне до готовности.
  2. Луковицу и зубчик чеснока почистить и мелко нарезать.
  3. Разогреть в сковороде 1–2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
  4. Добавить в сковороду лисички, посолить, поперчить, посыпать укропом. Жарить, периодически помешивая, до готовности грибов.
  5. Гречку выложить в сковороду с грибами, перемешать.

Как подавать постную гречку

Перед подачей сбрызнуть гречневую кашу с грибами оливковым маслом.

Смотрите видео, как приготовить постный гречневый плов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептами гречки для мультиварки.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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