Гречка с грибами, луком и укропом: постный рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт гречки с жареным луком и грибами

Гречка с жареными грибами, луком и зеленью от Юлии Высоцкой – прекрасный рецепт для Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

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Для этого блюда можно использовать любые замороженные или свежие грибы. Если грибы замороженные, хорошо для аромата добавить в сковороду во время жарки 1-2 сушеных белых гриба, растерев их пальцами. Можно добавить также любые свежие или сухие травы.

Гречка с грибами и луком постная

Гречка с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

569 ккал на порцию

Ингредиенты:

Крупа гречневая — 200 г

Лисички — 100 г

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Масло оливковое — 60 мл

Перец черный молотый — 5 г

Соль морская — 5 г

Способ приготовления:

Гречку залить двумя стаканами воды, довести до кипения, посолить, закрыть крышкой и варить на небольшом огне до готовности. Луковицу и зубчик чеснока почистить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде 1–2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить в сковороду лисички, посолить, поперчить, посыпать укропом. Жарить, периодически помешивая, до готовности грибов. Гречку выложить в сковороду с грибами, перемешать.

Как подавать постную гречку

Перед подачей сбрызнуть гречневую кашу с грибами оливковым маслом.

Смотрите видео, как приготовить постный гречневый плов:

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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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