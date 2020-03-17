Гречка с грибами, луком и укропом: постный рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт гречки с жареным луком и грибами
Гречка с жареными грибами, луком и зеленью от Юлии Высоцкой – прекрасный рецепт для Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.
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Для этого блюда можно использовать любые замороженные или свежие грибы. Если грибы замороженные, хорошо для аромата добавить в сковороду во время жарки 1-2 сушеных белых гриба, растерев их пальцами. Можно добавить также любые свежие или сухие травы.
Гречка с грибами и луком постная
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 569 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Крупа гречневая — 200 г
- Лисички — 100 г
- Лук репчатый — 100 г
- Чеснок — 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Масло оливковое — 60 мл
- Перец черный молотый — 5 г
- Соль морская — 5 г
Способ приготовления:
- Гречку залить двумя стаканами воды, довести до кипения, посолить, закрыть крышкой и варить на небольшом огне до готовности.
- Луковицу и зубчик чеснока почистить и мелко нарезать.
- Разогреть в сковороде 1–2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавить в сковороду лисички, посолить, поперчить, посыпать укропом. Жарить, периодически помешивая, до готовности грибов.
- Гречку выложить в сковороду с грибами, перемешать.
Как подавать постную гречку
Перед подачей сбрызнуть гречневую кашу с грибами оливковым маслом.
Смотрите видео, как приготовить постный гречневый плов:
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