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Грецкие орехи: польза, вред и кулинарное применение

Чем полезны грецкие орехи для мужчин и женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Грецкие орехи созревают осенью
Грецкие орехи созревают осенью
Фото: Depositphotos

Грецкие орехи содержат полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы. Они впервые появились в Средиземноморском регионе и Центральной Азии и были частью рациона человека на протяжении тысячелетий.

Смотрите видео, как приготовить варенье из грецких орехов:

Эти орехи включают больше антиоксидантов, чем большинство других продуктов. Употребление в пищу грецких орехов помогает улучшить работу мозга и предотвратить болезни сердца и рак.

Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве перекуса, но их можно добавлять в салаты, пасты, сухие завтраки, супы и выпечку. Они также используются для приготовления масла грецкого ореха, которое является основой многих салатных заправок.

Чем полезны грецкие орехи для здоровья

Грецкие орехи богаты антиоксидантами
Грецкие орехи богаты антиоксидантами
Фото: Depositphotos

Грецкие орехи содержат множество витаминов: B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, фосфор, марганец, йод, калий, магний, селен, кобальт и многие другие полезные вещества и макроэлементы. Грецкие орехи более калорийны, чем говядина, и на 17% состоят из белка, поэтому являются незаменимым ингредиентом вегетарианского и веганского рациона.

В грецких орехах в большом количестве содержатся полиненасыщенные кислоты, не синтезирующиеся в человеческом организме самостоятельно и необходимые для здоровья мозга, сердца и печени.

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Масло же грецких орехов обладает регенириующими, противовоспалительными, бактерицидными свойствами, укрепляет иммунитет и увеличивает ресурсы организма для борьбы с болезнями.

Грецкие орехи рекомендуют употреблять в пищу при беременности, истощении, для защиты от радиации, улучшения памяти, снятия нервного напряжения.

Калорийность грецких орехов и как их правильно есть

Грецкие орехи полезно есть с медом
Грецкие орехи полезно есть с медом
Фото: Depositphotos

Калорийность грецких орехов – 654 ккал на 100 г.

Диетологи рекомендуют женщина съедать по 5 ядер грецких орехов в день, а мужчинам – 5-8. Кроме этого, орехи полезно смешивать с медом и сухофруктами.

Часто люди не осознают, насколько грецкие орехи полезны, и употребляют их в пищу крайне мало. А многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: они уверены, что в орехах содержится много жиров и калорий. Однако ученые уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов.

Кроме того, орехи редко приводят к набору лишнего веса: из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее, без переедания.

Вред грецких орехов

Грецкими орехами нельзя злоупотреблять
Грецкими орехами нельзя злоупотреблять
Фото: Pixabay

Грецкие орехи калорийны, поэтому их большое количество противопоказано людям, страдающим ожирением, а также детям. Злоупотребление ими может вызвать спазм сосудов головного мозга или воспаление миндалин.

Противопоказаны грецкие орехи и при нейродермите, острых заболеваниях кишечного тракта или поджелудочной железы. Употреблять в пищу следует только свежие орехи, так как в заплесневелых содержится грибок, вырабатывающий афлтоксины — вещества, провоцирующие образование опухолей.

Что готовят из грецких орехов

Грецкие орехи добавляют в салаты и закуски – овощные и мясные, холодные и горячие. Они составляют основу многих соусов – например, грузинских сациви и баже. Из грецких орехов делают различные заготовки: например, варенье и настойки. Они находят применение даже в супах. А десерты и выпечка с грецкими орехами – это вообще отдельная тема.

Пирог с ореховой начинкой

Рецепт орехового пирога на Спас
Рецепт орехового пирога на Спас
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 1 ст.л. сахара
  • Соль
  • 100 г масла
  • 1 желток
  • 3 ст.л. сметаны

Для начинки:

  • 500 г грецких орехов орехов
  • 300 г сахара
  • 2 яйца
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 3 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

  1. Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
  2. Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
  3. Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
  4. Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
  6. Перед подачей ореховый тарт остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый тарт с орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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