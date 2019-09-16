Грецкие орехи: польза, вред и кулинарное применение
Чем полезны грецкие орехи для мужчин и женщин
Грецкие орехи содержат полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы. Они впервые появились в Средиземноморском регионе и Центральной Азии и были частью рациона человека на протяжении тысячелетий.
Смотрите видео, как приготовить варенье из грецких орехов:
Эти орехи включают больше антиоксидантов, чем большинство других продуктов. Употребление в пищу грецких орехов помогает улучшить работу мозга и предотвратить болезни сердца и рак.
Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве перекуса, но их можно добавлять в салаты, пасты, сухие завтраки, супы и выпечку. Они также используются для приготовления масла грецкого ореха, которое является основой многих салатных заправок.
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
Грецкие орехи содержат множество витаминов: B2 и B12, A, D C, E, K, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, фосфор, марганец, йод, калий, магний, селен, кобальт и многие другие полезные вещества и макроэлементы. Грецкие орехи более калорийны, чем говядина, и на 17% состоят из белка, поэтому являются незаменимым ингредиентом вегетарианского и веганского рациона.
В грецких орехах в большом количестве содержатся полиненасыщенные кислоты, не синтезирующиеся в человеческом организме самостоятельно и необходимые для здоровья мозга, сердца и печени.
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Масло же грецких орехов обладает регенириующими, противовоспалительными, бактерицидными свойствами, укрепляет иммунитет и увеличивает ресурсы организма для борьбы с болезнями.
Грецкие орехи рекомендуют употреблять в пищу при беременности, истощении, для защиты от радиации, улучшения памяти, снятия нервного напряжения.
Калорийность грецких орехов и как их правильно есть
Калорийность грецких орехов – 654 ккал на 100 г.
Диетологи рекомендуют женщина съедать по 5 ядер грецких орехов в день, а мужчинам – 5-8. Кроме этого, орехи полезно смешивать с медом и сухофруктами.
Часто люди не осознают, насколько грецкие орехи полезны, и употребляют их в пищу крайне мало. А многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: они уверены, что в орехах содержится много жиров и калорий. Однако ученые уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов.
Кроме того, орехи редко приводят к набору лишнего веса: из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее, без переедания.
Вред грецких орехов
Грецкие орехи калорийны, поэтому их большое количество противопоказано людям, страдающим ожирением, а также детям. Злоупотребление ими может вызвать спазм сосудов головного мозга или воспаление миндалин.
Противопоказаны грецкие орехи и при нейродермите, острых заболеваниях кишечного тракта или поджелудочной железы. Употреблять в пищу следует только свежие орехи, так как в заплесневелых содержится грибок, вырабатывающий афлтоксины — вещества, провоцирующие образование опухолей.
Что готовят из грецких орехов
Грецкие орехи добавляют в салаты и закуски – овощные и мясные, холодные и горячие. Они составляют основу многих соусов – например, грузинских сациви и баже. Из грецких орехов делают различные заготовки: например, варенье и настойки. Они находят применение даже в супах. А десерты и выпечка с грецкими орехами – это вообще отдельная тема.
Пирог с ореховой начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 1 ст.л. сахара
- Соль
- 100 г масла
- 1 желток
- 3 ст.л. сметаны
Для начинки:
- 500 г грецких орехов орехов
- 300 г сахара
- 2 яйца
- Сок и цедра 1 лимона
- 3 ст.л. сметаны
Способ приготовления:
- Насыпать в миску просеянную муку и соль. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло и растереть пальцами в крошку.
- Добавить все остальные ингредиенты, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Раскатать, выложить в форму и сформировать бортики.
- Очищенные грецкие орехи измельчить в блендере в мелкую крошку. Добавить сахар, яйца, лимонный сок, мелко натертую цедру и сметану. Хорошо перемешать.
- Вылить начинку в подготовленную основу, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке, пока начинка и тесто не подрумянятся.
- Перед подачей ореховый тарт остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый тарт с орехами.
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