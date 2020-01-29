Гренки на завтрак: три необычных рецепта

Рецепты сладких гренок с фото

Гренки на завтрак сладкие Фото: Depositphotos

Чтобы день прошел хорошо, завтрак непременно должен быть вкусным. Сладкие гренки с различными добавками – восхитительная идея для утренней трапезы. Подавайте их вместе с кофе, чаем, какао или апельсиновым соком.

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Яблочный сэндвичи с корицей

Яблочный сэндвич сладкий Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

12 ломтиков хлеба для тостов

1 крупное, сладкое и крепкое яблоко

2 яйца

4 ст. л. молока

1 ст. л. сахара

1 щепотка корицы

60 г сливочного масла

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки шесь-семь мм. Срезать корку с хлеба. Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей. Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям. Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по две-три минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел). Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Гренки "Крем-брюле" в духовке

Гренки "Крем-брюле" Фото: Unsplash

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

1 батон

100 г сливочного масла

5 яиц

200 мл молока

100 г густого йогурта

150 г сахара

2 г мускатного ореха

50 г арахиса

1 ч.л. ванильного сахара

50 г меда

50 г сахарной пудры

50 г клубники

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло. Нарежьте батон. Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте. Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут. Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Гренки с шоколадом и бананом

Тосты с бананами и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст.л. молока

Несколько ломтиков батона или тостового хлеба

Несколько долек шоколада

Несколько кружочков банана

2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить. Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь. Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.

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