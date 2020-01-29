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Гренки на завтрак: три необычных рецепта

Рецепты сладких гренок с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Гренки на завтрак сладкие
Гренки на завтрак сладкие
Фото: Depositphotos

Чтобы день прошел хорошо, завтрак непременно должен быть вкусным. Сладкие гренки с различными добавками – восхитительная идея для утренней трапезы. Подавайте их вместе с кофе, чаем, какао или апельсиновым соком.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

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Яблочный сэндвичи с корицей

Яблочный сэндвич сладкий
Яблочный сэндвич сладкий
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 12 ломтиков хлеба для тостов
  • 1 крупное, сладкое и крепкое яблоко
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 щепотка корицы
  • 60 г сливочного масла
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки шесь-семь мм.
  2. Срезать корку с хлеба.
  3. Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей.
  4. Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям.
  5. Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по две-три минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).
  6. Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.

Гренки "Крем-брюле" в духовке

Гренки "Крем-брюле"
Гренки "Крем-брюле"
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 1 батон
  • 100 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 200 мл молока
  • 100 г густого йогурта
  • 150 г сахара
  • 2 г мускатного ореха
  • 50 г арахиса
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 50 г меда
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г клубники

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло. Нарежьте батон.
  2. Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте.
  3. Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба.
  4. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб.
  5. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут.
  6. Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Гренки с шоколадом и бананом

Тосты с бананами и шоколадом
Тосты с бананами и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. молока
  • Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
  • Несколько долек шоколада
  • Несколько кружочков банана
  • 2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить.
  2. Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
  3. Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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