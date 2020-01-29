Гренки на завтрак: три необычных рецепта
Рецепты сладких гренок с фото
Чтобы день прошел хорошо, завтрак непременно должен быть вкусным. Сладкие гренки с различными добавками – восхитительная идея для утренней трапезы. Подавайте их вместе с кофе, чаем, какао или апельсиновым соком.
Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 12 ломтиков хлеба для тостов
- 1 крупное, сладкое и крепкое яблоко
- 2 яйца
- 4 ст. л. молока
- 1 ст. л. сахара
- 1 щепотка корицы
- 60 г сливочного масла
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Удалить кожуру и семена, порезать яблоко на кружочки шесь-семь мм.
- Срезать корку с хлеба.
- Взбить яйца с молоком, сахаром и корицей.
- Положить кружочек яблока на ломтик хлеба, покрыть вторым ломтиком и слегка прижать по краям.
- Окунуть сэндвич в яично-молочную смесь и жарить в растопленном масле на слабом огне по две-три минуты с каждой стороны (чтобы яблоко прогрелось, а хлеб не подгорел).
- Обсушить сэндвичи на бумажных полотенцах, посыпать сахарной пудрой и подавать.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 1 батон
- 100 г сливочного масла
- 5 яиц
- 200 мл молока
- 100 г густого йогурта
- 150 г сахара
- 2 г мускатного ореха
- 50 г арахиса
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 50 г меда
- 50 г сахарной пудры
- 50 г клубники
Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло. Нарежьте батон.
- Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте.
- Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба.
- В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб.
- Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут.
- Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Гренки с шоколадом и бананом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст.л. молока
- Несколько ломтиков батона или тостового хлеба
- Несколько долек шоколада
- Несколько кружочков банана
- 2 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- В миске взбить вилкой молоко и яйца, по желанию посолить.
- Между двумя кусочками хлеба вложить дольки шоколада и кусочки банана, обмакнуть в яично-молочную смесь.
- Обжарить сэндвичи на сковороде с разогретым сливочным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить французские тосты с апельсинами от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также делились рецептом яичницы в тосте от Марты Стюарт.
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Источник: Сегодня