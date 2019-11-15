Грог с виски и пряностями: классический рецепт
Рецепт ирландского грога с виски
Сезон простуды и гриппа уже на носу. Но не бойтесь! Ирландия может похвастаться традиционным лекарством от пресловутых зимних вирусов. Конечно, ирландский ответ на озноб и жар – это не что иное, как согревающий грог с виски.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн для согрева:
Он готовится с добавлением специй, коричневого сахара и лимона.
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Грог с виски и пряностями: классический рецепт
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 45 мл виски
- 2 ч.л. коричневого сахара
- 1 ломтик лимона
- 6-8 целых гвоздик
- 150-180 мл кипящей горячей воды
Способ приготовления:
- Возьмите ломтик лимона и разрежьте его на два полукруга. Воткните в каждый по 3-4 гвоздики.
- Налейте в жаропрочный стакан кипяток и сразу вылейте. Это нужно, чтобы прогреть посуду.
- Положите чайную ложку в стакан. Добавьте виски и коричневый сахар. Добавьте подготовленные ломтики лимона.
- Налейте в стакан кипяток. Осторожно перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Достаньте ложку и подавайте грог с виски горячим.
Что такое грог
В самом раннем воплощении грог был просто смесью горячей воды и рома с небольшим количеством специй. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него чайную заварку, мед, сахар и лимон. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком. На протяжении многих лет грог претерпел множество изменений, и в наши подается умеренно теплым и даже холодным.
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