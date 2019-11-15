Грог с виски и пряностями: классический рецепт

Рецепт ирландского грога с виски

Грог с виски Фото: freepik.com

Сезон простуды и гриппа уже на носу. Но не бойтесь! Ирландия может похвастаться традиционным лекарством от пресловутых зимних вирусов. Конечно, ирландский ответ на озноб и жар – это не что иное, как согревающий грог с виски.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн для согрева:

Он готовится с добавлением специй, коричневого сахара и лимона.

Грог с виски и пряностями: классический рецепт

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

45 мл виски

2 ч.л. коричневого сахара

1 ломтик лимона

6-8 целых гвоздик

150-180 мл кипящей горячей воды

Способ приготовления:

Возьмите ломтик лимона и разрежьте его на два полукруга. Воткните в каждый по 3-4 гвоздики. Налейте в жаропрочный стакан кипяток и сразу вылейте. Это нужно, чтобы прогреть посуду. Положите чайную ложку в стакан. Добавьте виски и коричневый сахар. Добавьте подготовленные ломтики лимона. Налейте в стакан кипяток. Осторожно перемешайте, чтобы сахар растворился. Достаньте ложку и подавайте грог с виски горячим.

Что такое грог

В самом раннем воплощении грог был просто смесью горячей воды и рома с небольшим количеством специй. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него чайную заварку, мед, сахар и лимон. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком. На протяжении многих лет грог претерпел множество изменений, и в наши подается умеренно теплым и даже холодным.

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