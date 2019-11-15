Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Грог с виски и пряностями: классический рецепт

Рецепт ирландского грога с виски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Грог с виски
Грог с виски
Фото: freepik.com

Сезон простуды и гриппа уже на носу. Но не бойтесь! Ирландия может похвастаться традиционным лекарством от пресловутых зимних вирусов. Конечно, ирландский ответ на озноб и жар – это не что иное, как согревающий грог с виски.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн для согрева:

Он готовится с добавлением специй, коричневого сахара и лимона.

Читайте также:
Как приготовить грог: три рецепта для холодных дней

Грог с виски и пряностями: классический рецепт

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 45 мл виски
  • 2 ч.л. коричневого сахара
  • 1 ломтик лимона
  • 6-8 целых гвоздик
  • 150-180 мл кипящей горячей воды

Способ приготовления:

  1. Возьмите ломтик лимона и разрежьте его на два полукруга. Воткните в каждый по 3-4 гвоздики.
  2. Налейте в жаропрочный стакан кипяток и сразу вылейте. Это нужно, чтобы прогреть посуду.
  3. Положите чайную ложку в стакан. Добавьте виски и коричневый сахар. Добавьте подготовленные ломтики лимона.
  4. Налейте в стакан кипяток. Осторожно перемешайте, чтобы сахар растворился.
  5. Достаньте ложку и подавайте грог с виски горячим.

Что такое грог

В самом раннем воплощении грог был просто смесью горячей воды и рома с небольшим количеством специй. Его считают напитком английских моряков, которые придумали нагревать этот коктейль и добавлять в него чайную заварку, мед, сахар и лимон. Иногда ром заменяют лимонной водкой или коньяком. На протяжении многих лет грог претерпел множество изменений, и в наши подается умеренно теплым и даже холодным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера. "Сегодня" также назвали десять причин включить глинтвейн в свое осеннее меню.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян Пшенная каша с тыквой, черносливом и орехами в духовке Холодный глинтвейн: рецепт с фруктами и пряностями Как приготовить сбитень с яблоками: рецепт от простуды
грог напиток рецепт виски пряности
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям

Популярные статьи

Сегодня, 12:50Travel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Вчера, 15:31Food

Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Новости партнеров

Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
"Це що за бабище?": Ані Лорак шокувала своїм обличчям
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов