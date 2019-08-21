Груши: польза и вред для здоровья

В августе начинается сезон груш

Груши богаты витаминами Фото: Depositphotos

Груши – это сочные, сладкие фрукты с волокнистой серединкой. Они богаты важными антиоксидантами, флавоноидами и пищевыми волокнами.

Смотрите видео, как сделать домашнее грушевое вино:

Из груш можно приготовить много вкусных блюд. Регулярное потребление этих фруктов помогает похудеть и снизить риск развития рака, гипертонии, диабета и сердечных заболеваний.

Груши содержат большое количество антиоксидантов, в том числе витаминов С и К, а также меди. Эти химические вещества нейтрализуют свободные радикалы, защищая наши клетки от вреда, который они могут нанести.

Как выбрать груши

Спелые груши имеют сладкий аромат Фото: Depositphotos

Выбирать груши, прежде всего, нужно по запаху и тактильным ощущениям. Спелые груши пахнут очень сладко, а на ощупь они упругие, не слишком твердые и не слишком мягкие.

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Кстати, груши очень хорошо дозревают дома, при комнатной температуре. Поэтому если вы не намерены съесть их сразу, то купите слегка недозрелые (твердые) плоды. Ну и очевидно, что на плодах не должно быть следов гнили и повреждений.

Чем полезны груши для здоровья

Желтые плоды включают сахара (глюкозу, фруктозу, сахарозу), витамины А, В1, В2, Е, Р, РР, С, каротин, фолиевую кислоту, катехины, азотистые вещества, пектины, минеральные соли железа, марганца, йода, кобальта, меди, калия, молибдена, кальция, дубильные вещества, клетчатку.

В плодах груши содержатся уникальные эфирные масла, биологически активные вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с депрессией.

Много в груше макро- и микроэлементов: например, железа, необходимого для синтеза здоровых кровяных клеток. Поэтому рекомендуется употреблять груши при быстрой утомляемости, головокружении, учащенном сердцебиении, возникающих при усиленной физической нагрузке, а также при потере аппетита, при появлении трещин в углах рта, плохом заживлении тканей и даже при чувствительности к холоду — все это симптомы недостатка железа в организме.

В мякоти груши содержится много ионов калия, без достаточного количества которых нельзя представить себе нормальное функционирование сердца и мышц, ведь ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Так что несколько съеденных груш могут вполне реально снять боль в натруженных мышцах. К тому же при нехватке калия замедляется рост тканей, появляются нервозность, бессонница, наблюдается учащенное сердцебиение из-за ослабления сердечной деятельности, повышается уровень холестерина в крови.

Органические кислоты плодов груши усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек. Эти кислоты также обладают противомикробным действием.

Отвары, компоты из сушеной груши богаты танинами, обладающими вяжущим эффектом, что полезно при расстройствах кишечника. Свежие груши содержат достаточно грубые пищевые волокна, которые стимулируют работу кишечника.

При анемии (малокровии) полезно ежедневно съедать по две крупные груши на обед в качестве десерта. При этом груши очищают от кожуры, мякоть разминают пестиком и смешивают с двумя чайными ложками меда.

Лечит груша и острый бронхит: в стакане грушевого сока разводят десертную ложку сиропа шиповника и пьют по полстакана три раза в день.

Груши: калорийность и состав

Груши нельзя есть при язве Фото: Pixabay

Одна средняя груша весом приблизительно 178 г содержит:

101 ккал

0 г жира

27 г углеводов, в том числе 17 г природного сахара

1 г белка

Одна средняя груша включает 12 % от суточной потребности в витамине С, а также 10 % витамина К, 6 % калия и небольшое количество кальция, железа, магния, рибофлавина, витамина В-6 и фолата.

Вред груш для здоровья

Груши в сыром виде противопоказаны при язве желудка. Главное – знать меру, 1-2 груши в день – вполне достаточно для организма. Кроме того, груши нежелательно употреблять натощак, так как они раздражают слизистую кишечника.

После того, как вы съели грушу, нежелательно есть мясо и другую тяжелую пищу. Лучше всего употреблять груши через полчаса-час после приема пищи. Груши нельзя запивать водой – это может вызвать дискомфорт в животе и диарею.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грушевое варенье. "Сегодня" также делились рецептом перевернутого грушевого пирога.

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