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Холодник на кефире: рецепт освежающего супа от Юлии Высоцкой

Сегодня, 17:43

Холодник – это летний суп из свеклы. Как и окрошку, его готовят на кефире или на квасе

Летом всегда хочется чего-то легкого и прохладного. Юлия Высоцкая предложила рецепт, проверенный временем – холодник со свеклой и кефиром.

"Я бы сказала, что это довольно свободный рецепт: и огурцы, и редис можно добавлять в холодник на свой вкус, да и водой разбавляйте его до той консистенции, которая нравится лично вам! Помимо укропа и петрушки сюда отлично подойдет зеленый лук", – посоветовала Юлия Высоцкая.

Холодник от Юлии Высоцкой

Холодник из свеклы
Холодник из свеклы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 свеклы
  • 2 яйца
  • 100 г сметаны
  • 2 огурца
  • 3 шт. редиса
  • 2 веточки укропа
  • 2 веточки петрушки
  • 1 л кефира
  • 1/2 ч. л. морской соли

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Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °C.
  2. Свеклу запечь, затем почистить и натереть на крупной терке.
  3. Яйца отварить вкрутую, затем почистить и разрезать пополам.
  4. Огурцы порезать мелкими кубиками, редис — полукружьями.
  5. В глубокой миске соединить свеклу с огурцами и редисом, посолить, влить кефир и холодную кипяченую воду, все перемешать.
  6. Укроп и петрушку мелко порубить, добавить в холодник.

Как подавать холодник

Разлить холодник в тарелки, добавить в каждую половинку яйца и столовую ложку сметаны.

Смотрите видео, как приготовить окрошку с колбасой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свеклу на пару, а также рассказывали, как сделать свекольник на квасе.

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Источник: Сегодня
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