Холодник на кефире: рецепт освежающего супа от Юлии Высоцкой
Холодник – это летний суп из свеклы. Как и окрошку, его готовят на кефире или на квасе
Летом всегда хочется чего-то легкого и прохладного. Юлия Высоцкая предложила рецепт, проверенный временем – холодник со свеклой и кефиром.
"Я бы сказала, что это довольно свободный рецепт: и огурцы, и редис можно добавлять в холодник на свой вкус, да и водой разбавляйте его до той консистенции, которая нравится лично вам! Помимо укропа и петрушки сюда отлично подойдет зеленый лук", – посоветовала Юлия Высоцкая.
Холодник от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 54 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 свеклы
- 2 яйца
- 100 г сметаны
- 2 огурца
- 3 шт. редиса
- 2 веточки укропа
- 2 веточки петрушки
- 1 л кефира
- 1/2 ч. л. морской соли
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Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °C.
- Свеклу запечь, затем почистить и натереть на крупной терке.
- Яйца отварить вкрутую, затем почистить и разрезать пополам.
- Огурцы порезать мелкими кубиками, редис — полукружьями.
- В глубокой миске соединить свеклу с огурцами и редисом, посолить, влить кефир и холодную кипяченую воду, все перемешать.
- Укроп и петрушку мелко порубить, добавить в холодник.
Как подавать холодник
Разлить холодник в тарелки, добавить в каждую половинку яйца и столовую ложку сметаны.
Смотрите видео, как приготовить окрошку с колбасой:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить свеклу на пару, а также рассказывали, как сделать свекольник на квасе.
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