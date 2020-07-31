Холодник на кефире: рецепт освежающего супа от Юлии Высоцкой

Холодник – это летний суп из свеклы. Как и окрошку, его готовят на кефире или на квасе

Летом всегда хочется чего-то легкого и прохладного. Юлия Высоцкая предложила рецепт, проверенный временем – холодник со свеклой и кефиром.

"Я бы сказала, что это довольно свободный рецепт: и огурцы, и редис можно добавлять в холодник на свой вкус, да и водой разбавляйте его до той консистенции, которая нравится лично вам! Помимо укропа и петрушки сюда отлично подойдет зеленый лук", – посоветовала Юлия Высоцкая.

Холодник от Юлии Высоцкой

Холодник из свеклы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

54 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 свеклы

2 яйца

100 г сметаны

2 огурца

3 шт. редиса

2 веточки укропа

2 веточки петрушки

1 л кефира

1/2 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °C. Свеклу запечь, затем почистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкрутую, затем почистить и разрезать пополам. Огурцы порезать мелкими кубиками, редис — полукружьями. В глубокой миске соединить свеклу с огурцами и редисом, посолить, влить кефир и холодную кипяченую воду, все перемешать. Укроп и петрушку мелко порубить, добавить в холодник.

Как подавать холодник

Разлить холодник в тарелки, добавить в каждую половинку яйца и столовую ложку сметаны.

Смотрите видео, как приготовить окрошку с колбасой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свеклу на пару, а также рассказывали, как сделать свекольник на квасе.

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