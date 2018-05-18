Холодный борщ: рецепт вкусного летнего блюда
Этот суп готовят на основе свекольно-морковного отвара
Если даже в жару вы не представляете свой обед без супа, приготовьте освежающий холодный борщ по нашему рецепту. Чтобы сделать его более сытным, добавьте кусочки отварной курицы или говядины.
Холодный борщ
Ингредиенты:
- 400 г свеклы
- 1 морковь
- 2 ст. л. уксуса 3%
- 1 ст.л. сахара
- вода
- соль
Для подачи:
- вареный картофель
- свежие огурцы
- яйца
- зелень (укроп, петрушка)
- зеленый лук
Рецепт приготовления:
- Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке.
- Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы.
- Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха.
- Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник.
- Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.
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Источник: "Сегодня"