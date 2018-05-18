Холодный борщ: рецепт вкусного летнего блюда

Этот суп готовят на основе свекольно-морковного отвара

Холодный борщ со свеклой Фото: depositphotos.com

Если даже в жару вы не представляете свой обед без супа, приготовьте освежающий холодный борщ по нашему рецепту. Чтобы сделать его более сытным, добавьте кусочки отварной курицы или говядины.

Холодный борщ

Ингредиенты:

400 г свеклы

1 морковь

2 ст. л. уксуса 3%

1 ст.л. сахара

вода

соль

Для подачи:

вареный картофель

свежие огурцы

яйца

зелень (укроп, петрушка)

зеленый лук

Рецепт приготовления:

Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке. Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы. Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха. Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник. Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.

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