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Холодный борщ: рецепт вкусного летнего блюда

Этот суп готовят на основе свекольно-морковного отвара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Холодный борщ со свеклой Фото: depositphotos.com
Холодный борщ со свеклой Фото: depositphotos.com

Если даже в жару вы не представляете свой обед без супа, приготовьте освежающий холодный борщ по нашему рецепту. Чтобы сделать его более сытным, добавьте кусочки отварной курицы или говядины.

Холодный борщ

Ингредиенты:

  • 400 г свеклы
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. уксуса 3%
  • 1 ст.л. сахара
  • вода
  • соль

Для подачи:

  • вареный картофель
  • свежие огурцы
  • яйца
  • зелень (укроп, петрушка)
  • зеленый лук
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Рецепт приготовления:

  1. Свеклу и морковь нарезать небольшими брусочками или натереть на крупной терке.
  2. Сложить в кастрюлю объемом 2-2,5 л, залить водой так, чтобы она только покрывала овощи. Варить на самом медленном огне до мягкости свеклы.
  3. Добавить уксус, сахар и соль, долить горячей воды до верха.
  4. Довести до кипения, убавить нагрев и варить еще минут 10. Остудить и убрать в холодильник.
  5. Картофель, огурцы, вареные яйца и зелень мелко порезать. Положить в тарелку гарниры, залить холодным свекольным супом. Подавать холодный борщ со сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп-пюре из щавеля. Сайт "Сегодня" также делился лучшими рецептами окрошки. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить картофельный суп с черемшой.

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Источник: "Сегодня"
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