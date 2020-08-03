Холодный фруктовый чай: три необычных рецепта для лета
Предлагаем вам несколько идей холодного чая с фруктами
Домашний холодный чай – один из лучших летних напитков, ведь он прекрасно утоляет жажду в жаркую погоду. Для приготовления напитка лучше всего подойдет крепко заваренный чай хорошего сорта, настой которого остужен в холодильнике.
Как сделать настой? Он должен быть крепким, с учетом того что, смешавшись со льдом, станет чайным напитком средней крепости. Чайный настой готовят обычно заблаговременно и держат в холодильнике.
Когда приготовите чай, залейте его в высокий стакан, заполненный более чем наполовину мелким льдом. Теперь можно добавлять сахар, кружочек апельсина или лимона и листок мяты, а также кусочки других фруктов, фруктовые соки, ягоды, пряности и даже алкогольные напитки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Зеленый чай (заваренный) – 150 мл
- Апельсин – 2 дольки
- Вишневый сироп – 20 г
- Мята – 5 г
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Способ приготовления:
- Завариваем черный чай (6 г заварки на 150 мл воды), даем остыть.
- Переливаем в бокал, добавляем дольки апельсина, вишневый сироп (либо вишневый сок), листики мяты.
- Перемешиваем, добавляем кубики льда и подаем.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Чай черный, зеленый или фруктовый – 1 пакетик
- Мята – 1 веточка
- Лимон – 1/2 шт.
- Лайм – 2 дольки
- Киви – 1/2 шт.
- Апельсин – 1/2 шт.
- Сахар – по вкусу
Смотрите видео, как сделать лимонад с базиликом и малиной:
Способ приготовления:
- В стакан кладем сперва сахар, чай и заливаем наполовину кипятком. Если используем пакетированный чай, то даем постоять 3 минуты, если заварной – 5-6 минут.
- Добавляем веточку мяты и тот нарезанный фрукт, который соответствует чаю: в черный – лимон и лайм, в зеленый – киви, во фруктовый – апельсин.
- Далее доверху наполняем стакан льдом, даем постоять несколько минут, украшаем по своему вкусу и подаем.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Зеленый чай (заваренный) – 100-150 мл
- Яблочный сироп – 20-30 г
- Яблоко – 3 дольки
- Лайм – 2 дольки
- Мята – 5 г
- Мед – 40 г
Способ приготовления:
- Завариваем зеленый чай (из расчета 6 г заварки на 100-150 мл воды), даем ему остыть.
- Переливаем в бокал, добавляем яблочный сироп (можно взять сок, но тогда его потребуется 1 к 1, то есть тоже 100-150 мл), нарезанные дольками яблоко и лайм, листики мяты.
- Перемешиваем, добавляем кубики льда и подаем.
Напомним, ранее мы писали, как сделать холодный зеленый чай с лимоном, а также делились рецептом простой сангрии с фруктами.
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