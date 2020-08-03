Холодный фруктовый чай: три необычных рецепта для лета

Предлагаем вам несколько идей холодного чая с фруктами

Домашний холодный чай – один из лучших летних напитков, ведь он прекрасно утоляет жажду в жаркую погоду. Для приготовления напитка лучше всего подойдет крепко заваренный чай хорошего сорта, настой которого остужен в холодильнике.

Как сделать настой? Он должен быть крепким, с учетом того что, смешавшись со льдом, станет чайным напитком средней крепости. Чайный настой готовят обычно заблаговременно и держат в холодильнике.

Когда приготовите чай, залейте его в высокий стакан, заполненный более чем наполовину мелким льдом. Теперь можно добавлять сахар, кружочек апельсина или лимона и листок мяты, а также кусочки других фруктов, фруктовые соки, ягоды, пряности и даже алкогольные напитки.

Апельсиново-вишневый холодный чай

Холодный чай с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Зеленый чай (заваренный) – 150 мл

Апельсин – 2 дольки

Вишневый сироп – 20 г

Мята – 5 г

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Способ приготовления:

Завариваем черный чай (6 г заварки на 150 мл воды), даем остыть. Переливаем в бокал, добавляем дольки апельсина, вишневый сироп (либо вишневый сок), листики мяты. Перемешиваем, добавляем кубики льда и подаем.

Холодный чай с фруктами

Холодный чай с лимоном и мятой Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Чай черный, зеленый или фруктовый – 1 пакетик

Мята – 1 веточка

Лимон – 1/2 шт.

Лайм – 2 дольки

Киви – 1/2 шт.

Апельсин – 1/2 шт.

Сахар – по вкусу

Смотрите видео, как сделать лимонад с базиликом и малиной:

Способ приготовления:

В стакан кладем сперва сахар, чай и заливаем наполовину кипятком. Если используем пакетированный чай, то даем постоять 3 минуты, если заварной – 5-6 минут. Добавляем веточку мяты и тот нарезанный фрукт, который соответствует чаю: в черный – лимон и лайм, в зеленый – киви, во фруктовый – апельсин. Далее доверху наполняем стакан льдом, даем постоять несколько минут, украшаем по своему вкусу и подаем.

Яблочный холодный чай

Яблочный холодный чай Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Зеленый чай (заваренный) – 100-150 мл

Яблочный сироп – 20-30 г

Яблоко – 3 дольки

Лайм – 2 дольки

Мята – 5 г

Мед – 40 г

Способ приготовления:

Завариваем зеленый чай (из расчета 6 г заварки на 100-150 мл воды), даем ему остыть. Переливаем в бокал, добавляем яблочный сироп (можно взять сок, но тогда его потребуется 1 к 1, то есть тоже 100-150 мл), нарезанные дольками яблоко и лайм, листики мяты. Перемешиваем, добавляем кубики льда и подаем.

Напомним, ранее мы писали, как сделать холодный зеленый чай с лимоном, а также делились рецептом простой сангрии с фруктами.

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