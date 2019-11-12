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Холодный глинтвейн: рецепт с фруктами и пряностями

Рецепт холодного глинтвейна с апельсином и клубникой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой
Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой
Фото: Depositphotos

Классический глинтвейн подают горячим. Но мало кто знает, что этот напиток можно пить охлажденным.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Главное в приготовлении глинтвейна – выбрать качественное вино. Лучшие сорта для этого напитка – Пино Нуар или Тарранго.

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Холодный глинтвейн из красного вина

Время приготовления:

  • 10 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 1 л легкого красного вина
  • 55 г (1/4 стакана) мелкого сахара
  • 1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками
  • 10 бутонов гвоздики
  • 2 палочки корицы по 7 см
  • 1 стручок ванили, разрезанный пополам
  • 2 ст.л. ликера Куантро
  • 8 шт. клубники, нарезанной
  • Кусочки льда – для подачи

Способ приготовления:

  1. Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
  2. Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится.
  3. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
  4. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
  5. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.

Какие фрукты можно добавить в холодный глинтвейн

Кроме апельсинов и клубники, можно добавить в напиток яблоки, гранат, виноград, персики, сливы, вишню, грушу, лимоны и арбуз.

А апельсиновый ликер Куантро можно заменить ромом, коньяком или кальвадосом.

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом. "Сегодня" также писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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