Холодный глинтвейн: рецепт с фруктами и пряностями

Рецепт холодного глинтвейна с апельсином и клубникой

Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой Фото: Depositphotos

Классический глинтвейн подают горячим. Но мало кто знает, что этот напиток можно пить охлажденным.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Главное в приготовлении глинтвейна – выбрать качественное вино. Лучшие сорта для этого напитка – Пино Нуар или Тарранго.

Холодный глинтвейн из красного вина

Время приготовления:

10 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1 л легкого красного вина

55 г (1/4 стакана) мелкого сахара

1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками

10 бутонов гвоздики

2 палочки корицы по 7 см

1 стручок ванили, разрезанный пополам

2 ст.л. ликера Куантро

8 шт. клубники, нарезанной

Кусочки льда – для подачи

Способ приготовления:

Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне. Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.

Какие фрукты можно добавить в холодный глинтвейн

Кроме апельсинов и клубники, можно добавить в напиток яблоки, гранат, виноград, персики, сливы, вишню, грушу, лимоны и арбуз.

А апельсиновый ликер Куантро можно заменить ромом, коньяком или кальвадосом.

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом. "Сегодня" также писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.