Холодный глинтвейн: рецепт с фруктами и пряностями
Рецепт холодного глинтвейна с апельсином и клубникой
Классический глинтвейн подают горячим. Но мало кто знает, что этот напиток можно пить охлажденным.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
Главное в приготовлении глинтвейна – выбрать качественное вино. Лучшие сорта для этого напитка – Пино Нуар или Тарранго.
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Холодный глинтвейн из красного вина
Время приготовления:
- 10 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 1 л легкого красного вина
- 55 г (1/4 стакана) мелкого сахара
- 1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками
- 10 бутонов гвоздики
- 2 палочки корицы по 7 см
- 1 стручок ванили, разрезанный пополам
- 2 ст.л. ликера Куантро
- 8 шт. клубники, нарезанной
- Кусочки льда – для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
- Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится.
- Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
- Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
- Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.
Какие фрукты можно добавить в холодный глинтвейн
Кроме апельсинов и клубники, можно добавить в напиток яблоки, гранат, виноград, персики, сливы, вишню, грушу, лимоны и арбуз.
А апельсиновый ликер Куантро можно заменить ромом, коньяком или кальвадосом.
Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом. "Сегодня" также писали, как приготовить идеальный глинтвейн от Джейми Оливера.
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