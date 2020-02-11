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Хрустящая картошка дольками в духовке: рецепт дня

Готовим картофельные дольки по-деревенски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:53
Запеченный картофель с розмарином
Запеченный картофель с розмарином
Фото: Depositphotos

Запеченный картофель дольками по-деревенски идеален в роли гарнира или закуски, например, к пиву. Его можно подавать с любыми соусами: барбекю, горчичным, чесночным или йогуртовым.

Смотрите видео, как приготовить картофель на пикнике:

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Картофель, запеченный в духовке с чесноком

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 4 ст. л. дижонской горчицы
  • 2 ст. л. растительного мала
  • 1 ст.л. мягкого сливочного масла
  • 2 ст. л. сока лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 щепотка сухого орегано
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • Крупная морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки.
  2. В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать.
  3. Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею.
  4. Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла.
  5. Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.

Как подавать картошку

Готовое блюдо украсить веточками розмарина и посыпать кедровыми орешками или тыквенными семечками.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

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Источник: Сегодня
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