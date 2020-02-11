Хрустящая картошка дольками в духовке: рецепт дня
Готовим картофельные дольки по-деревенски
Запеченный картофель дольками по-деревенски идеален в роли гарнира или закуски, например, к пиву. Его можно подавать с любыми соусами: барбекю, горчичным, чесночным или йогуртовым.
Смотрите видео, как приготовить картофель на пикнике:
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Картофель, запеченный в духовке с чесноком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 96 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 4 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. растительного мала
- 1 ст.л. мягкого сливочного масла
- 2 ст. л. сока лимона
- 1 головка чеснока
- 1 щепотка сухого орегано
- 1 ч. л. лимонной цедры
- Крупная морская соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки.
- В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать.
- Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею.
- Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла.
- Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.
Как подавать картошку
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Готовое блюдо украсить веточками розмарина и посыпать кедровыми орешками или тыквенными семечками.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
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Источник: Сегодня