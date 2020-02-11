Хрустящая картошка дольками в духовке: рецепт дня

Готовим картофельные дольки по-деревенски

Запеченный картофель с розмарином Фото: Depositphotos

Запеченный картофель дольками по-деревенски идеален в роли гарнира или закуски, например, к пиву. Его можно подавать с любыми соусами: барбекю, горчичным, чесночным или йогуртовым.

Смотрите видео, как приготовить картофель на пикнике:

Картофель, запеченный в духовке с чесноком

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг картофеля

4 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. растительного мала

1 ст.л. мягкого сливочного масла

2 ст. л. сока лимона

1 головка чеснока

1 щепотка сухого орегано

1 ч. л. лимонной цедры

Крупная морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель тщательно помыть при помощи чистой губки для посуды, разрезать на четвертинки. В отдельной емкости соединить горчицу, растительное масло, лимонный сок, орегано, цедру и соль, тщательно перемешать. Выложить картофель в горчичную смесь, чтобы каждая долька была покрыта ею. Дольки чеснока положить к картофелю и переложить все на противень, сверху разложить кусочки сливочного масла. Поставить противень в духовку, разогретую до 200 ºС, на 20 минут. Затем достать, перевернуть каждый ломтик и поставить обратно в духовку на 15 минут.

Как подавать картошку

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Готовое блюдо украсить веточками розмарина и посыпать кедровыми орешками или тыквенными семечками.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

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