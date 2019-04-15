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"Хумус" из авокадо: постная закуска от участницы "МастерШеф. Профессионалы"

Юлия Ангелова рекомендует подавать хумус со свежими овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Юлия Ангелова поделилась рецептом постной закуски
Юлия Ангелова поделилась рецептом постной закуски
Фото: пресс-служба СТБ

Участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Ангелова поделилась постным рецептом закуски. Это прекрасный вариант здорового перекуса, который можно оставить в своем рационе и после поста.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо
Хумус из авокадо
Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Тхина – 15 г
  • Масло растительное – 5 г
  • Масло оливковое – 10 г
  • Вода – 15 г
  • Чеснок – 1 г
  • Лимонный фреш – 3 г
  • Соль, зира

Для презентации:

  • Кедровые орехи  – 5 г
  • Паприка сладкая
  • Петрушка – 2 г
  • Масло оливковое - 5 г
  • Перец сладкий – 20 г
  • Морковь
  • Огурец

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Рецепт приготовления:

  1. Авокадо нужен мягкий и спелый. Мякоть авокадо, тхину, масло оливковое и подсолнечное, воду, чеснок, лимонный фреш, соль и зиру смешать в блендере до однородности.
  2. Выложить на тарелку, сделать воронку, присыпать орехами, паприкой, рубленой петрушкой и полить оливковым маслом.
  3. Подать с палочками из свежих овощей.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить вегетарианский салат из авокадо, хурмы и помидоров черри

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Источник: Сегодня
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