"Хумус" из авокадо: постная закуска от участницы "МастерШеф. Профессионалы"

Юлия Ангелова рекомендует подавать хумус со свежими овощами

Юлия Ангелова поделилась рецептом постной закуски Фото: пресс-служба СТБ

Участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Ангелова поделилась постным рецептом закуски. Это прекрасный вариант здорового перекуса, который можно оставить в своем рационе и после поста.

Хумус из авокадо

Хумус из авокадо Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Тхина – 15 г

Масло растительное – 5 г

Масло оливковое – 10 г

Вода – 15 г

Чеснок – 1 г

Лимонный фреш – 3 г

Соль, зира

Для презентации:

Кедровые орехи – 5 г

Паприка сладкая

Петрушка – 2 г

Масло оливковое - 5 г

Перец сладкий – 20 г

Морковь

Огурец

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Рецепт приготовления:

Авокадо нужен мягкий и спелый. Мякоть авокадо, тхину, масло оливковое и подсолнечное, воду, чеснок, лимонный фреш, соль и зиру смешать в блендере до однородности. Выложить на тарелку, сделать воронку, присыпать орехами, паприкой, рубленой петрушкой и полить оливковым маслом. Подать с палочками из свежих овощей.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить вегетарианский салат из авокадо, хурмы и помидоров черри.

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