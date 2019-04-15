"Хумус" из авокадо: постная закуска от участницы "МастерШеф. Профессионалы"
Юлия Ангелова рекомендует подавать хумус со свежими овощами
Участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Юлия Ангелова поделилась постным рецептом закуски. Это прекрасный вариант здорового перекуса, который можно оставить в своем рационе и после поста.
Хумус из авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Тхина – 15 г
- Масло растительное – 5 г
- Масло оливковое – 10 г
- Вода – 15 г
- Чеснок – 1 г
- Лимонный фреш – 3 г
- Соль, зира
Для презентации:
- Кедровые орехи – 5 г
- Паприка сладкая
- Петрушка – 2 г
- Масло оливковое - 5 г
- Перец сладкий – 20 г
- Морковь
- Огурец
Рецепт приготовления:
- Авокадо нужен мягкий и спелый. Мякоть авокадо, тхину, масло оливковое и подсолнечное, воду, чеснок, лимонный фреш, соль и зиру смешать в блендере до однородности.
- Выложить на тарелку, сделать воронку, присыпать орехами, паприкой, рубленой петрушкой и полить оливковым маслом.
- Подать с палочками из свежих овощей.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить вегетарианский салат из авокадо, хурмы и помидоров черри.
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Источник: Сегодня