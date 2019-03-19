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Хурма: польза и правила выбора

Этот оранжевый фрукт – главный конкурент яблока по содержанию железа и способности очищать организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Хурма богата витаминами
Хурма богата витаминами
Фото: Pixabay

Главная ценность хурмы заключается в том, что она максимально полезна в холодное время года, когда большинство ягод и фруктов или отошли или выращенные в тепличных условиях не имеют реальной пользы.

Хурма содержит глюкозу, сахарозу, йод, магний, натрий, кальций, марганец, железо. В больших количествах в хурме присутствует витамин А, который способствует предотвращению онкологических заболеваний; витамин Р, уменьшающий хрупкость сосудов; витамин С (его в ягоде 53%), обладающий общеукрепляющим действием. В ней много пектина, который полезен для пищеварительной системы, а потому является важным компонентом многих диет, показанных при расстройствах пищеварения.

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Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.

Хурма полезна для зрения
Хурма полезна для зрения
Фото: Pixabay

Против каких заболеваний выступает хурма

  • Онкологические заболевания. Поскольку в оранжевой хурме много бета-каротина и витамина А ее рекомендуют в качестве профилактики онкологических заболеваний.
  • Анемия, малокровие. Большое содержание железа способствует предотвращению этих заболеваний и улучшению качества крови. Беременным женщинам стоит включать хурму в рацион ежедневно.
  • Болезни щитовидной железы. Как известно, для профилактики заболеваний щитовидной железы рекомендованы йодосодержащие продукты. Хурма – один из беспрецедентных лидеров богатого йодом списка продуктов.
  • Мочекаменная болезнь. Хурма способствует формированию в организме калий-натриевого баланса и способствует выведению из организма лишних солей натрия, так как обладает мочегонным эффектом. Также большое содержание калия в хурме снижает вероятность образования камней.

Как выбрать хурму

Поклонников у этого фрукта было бы намного больше, если бы все умели ее правильно выбирать. Качественный плод гладкий, мясистый, насыщенного цвета. Про его спелость свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Это значит, что прежде чем лакомиться ими, нужно дождаться пока они дозреют при комнатной температуре, то есть станут мягкими. Можно перед употреблением выдержать плоды около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.

Напомним, ранее ученые заявили, что хурма укрепляет зрение лучше моркови.

Смотрите видео о свойствах хурмы:

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Источник: likar.info
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