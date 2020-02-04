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Идеально к кофе: три рецепта итальянского печенья бискотти

Лучшие рецепты бискотти с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Бискотти с орехами и сухофруктами
Бискотти с орехами и сухофруктами
Фото: Depositphotos

Бискотти – итальянское сухое печенье с большим количеством орехов и цукатов. Существует немало рецептов этого лакомства, но всех их объединяет принцип приготовления: выпеченные "батоны" из теста еще горячими разрезают на узкие полоски и возвращают на несколько минут в духовку.

Смотрите видео, как испечь бискотти:

Впервые печенье бискотти приготовили в Тоскане еще в XIII веке. Похожее на сладкие сухарики, оно хранилось так долго, что путешественники даже брали его с собой в дорогу.

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Бискотти с изюмом и миндалем

Печенье бискотти простое
Печенье бискотти простое
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 1 стакан сахара
  • 4 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. соли
  • 50 г ванильного сахара
  • 150 г миндаля
  • 50 г изюма

Способ приготовления:

  1. Муку просеять через сито. Добавить сахар, разрыхлитель и ваниль; перемешать.
  2. Разбить в мучную смесь яйца, сохранив один белок. Замесить тесто, добавив изюм и орехи. Разделить его на две равные части.
  3. Сформировать из теста две колбаски и выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать поверхность белком.
  4. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
  5. Переложить печенье на доску, разрезать его на ломтики и снова запечь в духовке в течение 10-15 минут. Перед подачей остудить.

Бискотти с орехами и цукатами от Лизы Глинской

Бискотти с цукатами и орехами
Бискотти с цукатами и орехами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 425 г муки
  • 225 г сахара
  • 3 яйца
  • Соль
  • 7 г разрыхлителя
  • Ванильный сахар
  • Цедра одного апельсина
  • 130 г орехов (фундука, миндаля, грецких)
  • 80 г цукатов или сухофруктов

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты.
  3. Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом.
  4. Выпекать при температуре 160 ºС 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть.
  5. Затем нарезать наискосок толщиной полтора-два см. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 ºС на 15 минут. После чего обязательно дать остыть!

Бискотти с миндалем и вишней

Бискотти с вишней и миндалем
Бискотти с вишней и миндалем
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 270 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 165 г сахара
  • 2 яйца
  • 3/4 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/5 чайной ложки соды
  • Щепотка соли
  • 115 г сушеной вишни или клюквы
  • 230 г миндаля

Способ приготовления:

  1. Замочить вишню в теплой воде на 4-5 минут, после этого обсушить и разрезать пополам.
  2. Взбить миксером мягкое сливочное масло и сахар до получения однородной массы. Добавить яйца по одному, каждый раз перемешивая.
  3. В миску просеять муку и смешать с солью, содой и ванилью. Добавить масляно-яичную смесь и замесить тесто.
  4. Добавить смесь вишни и миндаля. Немного помесить, чтобы орехи и ягоды равномерно распределились.
  5. Разогреть духовку до 170 ºС.
  6. Разделить тесто на две части и скатать из него колбаски диаметром четыре-шесть см. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в печь на 25 минут. Тесто должно подсохнуть и стать золотистым.
  7. Вынуть заготовки из печи и дать им немного остыть. Переложить на разделочную доску и разрезать на кусочки толщиной около одного см. Тесто вокруг вишни и миндаля не должно быть влажным.
  8. Разрезанное печенье вернуть на противень и готовить еще 20 минут. Перед подачей бискотти остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.

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Источник: Сегодня
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