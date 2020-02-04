Идеально к кофе: три рецепта итальянского печенья бискотти

Лучшие рецепты бискотти с фото

Бискотти с орехами и сухофруктами Фото: Depositphotos

Бискотти – итальянское сухое печенье с большим количеством орехов и цукатов. Существует немало рецептов этого лакомства, но всех их объединяет принцип приготовления: выпеченные "батоны" из теста еще горячими разрезают на узкие полоски и возвращают на несколько минут в духовку.

Смотрите видео, как испечь бискотти:

Впервые печенье бискотти приготовили в Тоскане еще в XIII веке. Похожее на сладкие сухарики, оно хранилось так долго, что путешественники даже брали его с собой в дорогу.

Бискотти с изюмом и миндалем

Печенье бискотти простое Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г муки

1 стакан сахара

4 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. соли

50 г ванильного сахара

150 г миндаля

50 г изюма

Способ приготовления:

Муку просеять через сито. Добавить сахар, разрыхлитель и ваниль; перемешать. Разбить в мучную смесь яйца, сохранив один белок. Замесить тесто, добавив изюм и орехи. Разделить его на две равные части. Сформировать из теста две колбаски и выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать поверхность белком. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут. Переложить печенье на доску, разрезать его на ломтики и снова запечь в духовке в течение 10-15 минут. Перед подачей остудить.

Бискотти с орехами и цукатами от Лизы Глинской

Бискотти с цукатами и орехами Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

425 г муки

225 г сахара

3 яйца

Соль

7 г разрыхлителя

Ванильный сахар

Цедра одного апельсина

130 г орехов (фундука, миндаля, грецких)

80 г цукатов или сухофруктов

Способ приготовления:

Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет. Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты. Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 160 ºС 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть. Затем нарезать наискосок толщиной полтора-два см. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 ºС на 15 минут. После чего обязательно дать остыть!

Бискотти с миндалем и вишней

Бискотти с вишней и миндалем Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

270 г муки

120 г сливочного масла

165 г сахара

2 яйца

3/4 чайной ложки ванильного экстракта

1/5 чайной ложки соды

Щепотка соли

115 г сушеной вишни или клюквы

230 г миндаля

Способ приготовления:

Замочить вишню в теплой воде на 4-5 минут, после этого обсушить и разрезать пополам. Взбить миксером мягкое сливочное масло и сахар до получения однородной массы. Добавить яйца по одному, каждый раз перемешивая. В миску просеять муку и смешать с солью, содой и ванилью. Добавить масляно-яичную смесь и замесить тесто. Добавить смесь вишни и миндаля. Немного помесить, чтобы орехи и ягоды равномерно распределились. Разогреть духовку до 170 ºС. Разделить тесто на две части и скатать из него колбаски диаметром четыре-шесть см. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в печь на 25 минут. Тесто должно подсохнуть и стать золотистым. Вынуть заготовки из печи и дать им немного остыть. Переложить на разделочную доску и разрезать на кусочки толщиной около одного см. Тесто вокруг вишни и миндаля не должно быть влажным. Разрезанное печенье вернуть на противень и готовить еще 20 минут. Перед подачей бискотти остудить.

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