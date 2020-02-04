Идеально к кофе: три рецепта итальянского печенья бискотти
Лучшие рецепты бискотти с фото
Бискотти – итальянское сухое печенье с большим количеством орехов и цукатов. Существует немало рецептов этого лакомства, но всех их объединяет принцип приготовления: выпеченные "батоны" из теста еще горячими разрезают на узкие полоски и возвращают на несколько минут в духовку.
Смотрите видео, как испечь бискотти:
Впервые печенье бискотти приготовили в Тоскане еще в XIII веке. Похожее на сладкие сухарики, оно хранилось так долго, что путешественники даже брали его с собой в дорогу.
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Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 1 стакан сахара
- 4 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. соли
- 50 г ванильного сахара
- 150 г миндаля
- 50 г изюма
Способ приготовления:
- Муку просеять через сито. Добавить сахар, разрыхлитель и ваниль; перемешать.
- Разбить в мучную смесь яйца, сохранив один белок. Замесить тесто, добавив изюм и орехи. Разделить его на две равные части.
- Сформировать из теста две колбаски и выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать поверхность белком.
- Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
- Переложить печенье на доску, разрезать его на ломтики и снова запечь в духовке в течение 10-15 минут. Перед подачей остудить.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 425 г муки
- 225 г сахара
- 3 яйца
- Соль
- 7 г разрыхлителя
- Ванильный сахар
- Цедра одного апельсина
- 130 г орехов (фундука, миндаля, грецких)
- 80 г цукатов или сухофруктов
Способ приготовления:
- Яйца взбить венчиком вместе с сахаром, пока сахар не растворится и масса не посветлеет.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью и в несколько этапов добавить к яичной смеси. Затем добавить орехи и цукаты.
- Стол слегка подпылить мукой, раскатать две-три колбаски из теста, немного приплюснуть их и поместить на противень с пергаментом.
- Выпекать при температуре 160 ºС 25-30 минут. Достать из духовки и дать остыть.
- Затем нарезать наискосок толщиной полтора-два см. Разложить печенья на решетку и снова отправить в духовку подсушиться при 150 ºС на 15 минут. После чего обязательно дать остыть!
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 270 г муки
- 120 г сливочного масла
- 165 г сахара
- 2 яйца
- 3/4 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/5 чайной ложки соды
- Щепотка соли
- 115 г сушеной вишни или клюквы
- 230 г миндаля
Способ приготовления:
- Замочить вишню в теплой воде на 4-5 минут, после этого обсушить и разрезать пополам.
- Взбить миксером мягкое сливочное масло и сахар до получения однородной массы. Добавить яйца по одному, каждый раз перемешивая.
- В миску просеять муку и смешать с солью, содой и ванилью. Добавить масляно-яичную смесь и замесить тесто.
- Добавить смесь вишни и миндаля. Немного помесить, чтобы орехи и ягоды равномерно распределились.
- Разогреть духовку до 170 ºС.
- Разделить тесто на две части и скатать из него колбаски диаметром четыре-шесть см. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в печь на 25 минут. Тесто должно подсохнуть и стать золотистым.
- Вынуть заготовки из печи и дать им немного остыть. Переложить на разделочную доску и разрезать на кусочки толщиной около одного см. Тесто вокруг вишни и миндаля не должно быть влажным.
- Разрезанное печенье вернуть на противень и готовить еще 20 минут. Перед подачей бискотти остудить.
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