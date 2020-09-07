Идеальный осенний десерт: готовим английский крамбл с яблоками
Рецепт ароматного сезонного десерта из яблок
Крамбл – традиционный английский десерт из кусочков фруктов, запеченных под хрустящей корочкой из крошек песочного теста. Осенью он идеален с яблоками. По желанию в начинку можно добавить специи: корицу, ваниль, имбирь, гвоздику или мускатный орех.
Яблочный крамбл в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг кисло-сладких яблок
- Сахар – по вкусу
- 1 ст.л. яблочного сока или воды
- 100 г муки
- 75 г сливочного масла
- 50 г овсяных хлопьев
- 100 г коричневого сахара
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Очистите яблоки и разрежьте их на четвертинки. Удалите сердцевину и разрежьте каждый кусочек пополам.
- Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахара по своему вкусу, сок или воду и тушите на среднем огне около пяти минут, пока яблоки не станут размягчаться.
- Выложите яблочную смесь в глубокую посуду, пригодную для духовки.
- Тем временем разотрите муку с холодным маслом в крошку.
- Высыпьте сверху яблок эту смесь, а также овсяные хлопья и коричневый сахар.
- Запекайте крамбл около 30 минут, чтобы верхушка стала хрустящей и золотисто-коричневой.
Как подавать крамбл
Подавайте блюдо на стол вместе с шариком ванильного мороженого.
Смотрите видео, как приготовить печеные яблоки с крамблом:
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