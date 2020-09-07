Идеальный осенний десерт: готовим английский крамбл с яблоками

Рецепт ароматного сезонного десерта из яблок

Крамбл – традиционный английский десерт из кусочков фруктов, запеченных под хрустящей корочкой из крошек песочного теста. Осенью он идеален с яблоками. По желанию в начинку можно добавить специи: корицу, ваниль, имбирь, гвоздику или мускатный орех.

Яблочный крамбл в духовке

Крамбл с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг кисло-сладких яблок

Сахар – по вкусу

1 ст.л. яблочного сока или воды

100 г муки

75 г сливочного масла

50 г овсяных хлопьев

100 г коричневого сахара

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Очистите яблоки и разрежьте их на четвертинки. Удалите сердцевину и разрежьте каждый кусочек пополам. Выложите яблоки на сковороду, добавьте сахара по своему вкусу, сок или воду и тушите на среднем огне около пяти минут, пока яблоки не станут размягчаться. Выложите яблочную смесь в глубокую посуду, пригодную для духовки. Тем временем разотрите муку с холодным маслом в крошку. Высыпьте сверху яблок эту смесь, а также овсяные хлопья и коричневый сахар. Запекайте крамбл около 30 минут, чтобы верхушка стала хрустящей и золотисто-коричневой.

Как подавать крамбл

Подавайте блюдо на стол вместе с шариком ванильного мороженого.

Смотрите видео, как приготовить печеные яблоки с крамблом:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового коблера с имбирем и корицей в духовке.

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