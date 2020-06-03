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Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу

Сегодня, 17:50

Рецепты сэндвичей, маффинов и закусок из лаваша

Летние закуски для пикника можно взять с собой из дома или приготовить уже на месте. Обязательно захватите для них тарелки, вилки и салфетки и подавайте, пока запекается мясо на гриле.

В нашей подборке вы найдете: лаваш с лососем, несладкие маффины с овощами, горячий хлеб с сыром по рецепту Юлии Высоцкой, питу с куриным салатом и сэндвичи с тунцом от Марты Стюарт.

Лаваш гриль с рыбой, томатами и сыром

Лаваш с начинкой из лосося, помидоров и сыра
Лаваш с начинкой из лосося, помидоров и сыра
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 200 г отварного филе лосося
  • 1 упаковка лаваша
  • 2 свежих помидора
  • 100 г тертого сыра
  • Соус тартар – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски.
  2. На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы.
  3. Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить.
  4. Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.

Смотрите видео, как сделать закусочные треугольники из лаваша с тунцом:

Совет: чтобы приготовить домашний соус тартар, возьмите по 250 мл сметаны или натурального йогурта и домашнего майонеза, 100 г мелких маринованных огурцов, 2 ст. л. соленых каперсов, 2 вареных желтка, пучок укропа. Каперсы, огурцы и укроп мелко нарежьте. Сметану, майонез и желтки взбейте в блендере до получения однородной гладкой массы. Добавьте в соус каперсы, огурцы и укроп, перемешайте.

Маффины с творогом и болгарским перцем

Маффины для пикника
Маффины для пикника
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки муки (можно цельнозерновой)
  • 1 ч.л. разрыхлителя теста
  • По 1/2 ч.л. соды и соли
  • 3/4 чашки творога или сыра феты
  • 1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца
  • 3 ст.л. рубленого свежего базилика
  • 1 стакан молока
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
  2. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
  3. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
  4. Выпекать при 190 ºС в течении 20 минут.

Хлеб с сыром на гриле по рецепту Юлии Высоцкой

Хлеб с сыром и вином
Хлеб с сыром и вином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Небольшие булки – 6 шт.
  • Сыр Камамбер или Бри – 200 г

Способ приготовления:

  1. Разломать или разрезать каждую булку вдоль пополам, но не до конца и положить мякотью на гриль, чтобы она зажарилась.
  2. Сыр нарезать толстыми кусочками.
  3. Хлеб перевернуть и на поджаренную сторону положить по 2-3 кусочка сыра. Подержать еще 1-2 минуты на гриле, чтобы сыр слегка поплыл.
  4. Подавать закуску вместе с бокалом холодного вина. Приятного аппетита!

Пита с куриным салатом

Пита с курицей и овощами
Пита с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 болгарский перец
  • 2-3 свежих огурца
  • несколько листьев салата
  • 1-2 питы
  • 100 г майонеза или натурального йогурта
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помойте и обсушите. Натрите солью и перцем, сбрызните растительным маслом.
  2. Застелите противень фольгой и выложите сверху курицу. Отправьте в разогретую до 180-200 ºС духовку на 10 минут, затем переверните филе и готовьте еще 10 минут.
  3. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
  4. Огурцы помойте и порежьте тонкими брусочками.
  5. Зелень помойте и измельчите.
  6. Готовое филе остудите до комнатной температуры, порежьте небольшими кусочками.
  7. Соедините куриное мясо, сладкий перец, огурцы, майонез и зелень в большой миске. Перемешайте.
  8. Сделайте в пите надрез, вложите несколько листьев салата и наполните готовым куриным салатом.

Сэндвичи с тунцом по рецепту Марты Стюарт

Сэндвичи с тунцом
Сэндвичи с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 340 г консервированного тунца в масле
  • 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
  • 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
  • 3 ст.л. легкого майонеза
  • 2 ст.л. измельченных листьев базилика
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, перец по вкусу
  • 8 ломтиков ржаного хлеба

Способ приготовления:

  1. В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
  2. Намазать салат на четыре ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися ломтиками. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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