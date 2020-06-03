Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу

Рецепты сэндвичей, маффинов и закусок из лаваша

Летние закуски для пикника можно взять с собой из дома или приготовить уже на месте. Обязательно захватите для них тарелки, вилки и салфетки и подавайте, пока запекается мясо на гриле.

В нашей подборке вы найдете: лаваш с лососем, несладкие маффины с овощами, горячий хлеб с сыром по рецепту Юлии Высоцкой, питу с куриным салатом и сэндвичи с тунцом от Марты Стюарт.

Лаваш гриль с рыбой, томатами и сыром

Лаваш с начинкой из лосося, помидоров и сыра Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

200 г отварного филе лосося

1 упаковка лаваша

2 свежих помидора

100 г тертого сыра

Соус тартар – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски. На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы. Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить. Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.

Смотрите видео, как сделать закусочные треугольники из лаваша с тунцом:

Совет: чтобы приготовить домашний соус тартар, возьмите по 250 мл сметаны или натурального йогурта и домашнего майонеза, 100 г мелких маринованных огурцов, 2 ст. л. соленых каперсов, 2 вареных желтка, пучок укропа. Каперсы, огурцы и укроп мелко нарежьте. Сметану, майонез и желтки взбейте в блендере до получения однородной гладкой массы. Добавьте в соус каперсы, огурцы и укроп, перемешайте.

Маффины с творогом и болгарским перцем

Маффины для пикника Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 чашки муки (можно цельнозерновой)

1 ч.л. разрыхлителя теста

По 1/2 ч.л. соды и соли

3/4 чашки творога или сыра феты

1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца

3 ст.л. рубленого свежего базилика

1 стакан молока

1 ст.л. лимонного сока

1/4 чашки оливкового масла

1 яйцо

Способ приготовления:

Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам. Выпекать при 190 ºС в течении 20 минут.

Хлеб с сыром на гриле по рецепту Юлии Высоцкой

Хлеб с сыром и вином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Небольшие булки – 6 шт.

Сыр Камамбер или Бри – 200 г

Способ приготовления:

Разломать или разрезать каждую булку вдоль пополам, но не до конца и положить мякотью на гриль, чтобы она зажарилась. Сыр нарезать толстыми кусочками. Хлеб перевернуть и на поджаренную сторону положить по 2-3 кусочка сыра. Подержать еще 1-2 минуты на гриле, чтобы сыр слегка поплыл. Подавать закуску вместе с бокалом холодного вина. Приятного аппетита!

Пита с куриным салатом

Пита с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 болгарский перец

2-3 свежих огурца

несколько листьев салата

1-2 питы

100 г майонеза или натурального йогурта

Соль, перец по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриное филе помойте и обсушите. Натрите солью и перцем, сбрызните растительным маслом. Застелите противень фольгой и выложите сверху курицу. Отправьте в разогретую до 180-200 ºС духовку на 10 минут, затем переверните филе и готовьте еще 10 минут. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Огурцы помойте и порежьте тонкими брусочками. Зелень помойте и измельчите. Готовое филе остудите до комнатной температуры, порежьте небольшими кусочками. Соедините куриное мясо, сладкий перец, огурцы, майонез и зелень в большой миске. Перемешайте. Сделайте в пите надрез, вложите несколько листьев салата и наполните готовым куриным салатом.

Сэндвичи с тунцом по рецепту Марты Стюарт

Сэндвичи с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

340 г консервированного тунца в масле

2 тонко нарезанных стебля сельдерея

1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками

3 ст.л. легкого майонеза

2 ст.л. измельченных листьев базилика

1 ст.л. лимонного сока

Соль, перец по вкусу

8 ломтиков ржаного хлеба

Способ приготовления:

В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем. Намазать салат на четыре ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися ломтиками. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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