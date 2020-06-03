Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу
Рецепты сэндвичей, маффинов и закусок из лаваша
Летние закуски для пикника можно взять с собой из дома или приготовить уже на месте. Обязательно захватите для них тарелки, вилки и салфетки и подавайте, пока запекается мясо на гриле.
В нашей подборке вы найдете: лаваш с лососем, несладкие маффины с овощами, горячий хлеб с сыром по рецепту Юлии Высоцкой, питу с куриным салатом и сэндвичи с тунцом от Марты Стюарт.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 200 г отварного филе лосося
- 1 упаковка лаваша
- 2 свежих помидора
- 100 г тертого сыра
- Соус тартар – по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу предварительно отварить в специях, остудить и разобрать на куски.
- На тонкий лаваш выложить нарезанный помидор и кусочки рыбы.
- Полить соусом тартар и посыпать тертым сыром. По желанию приправить.
- Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны, пока лаваш не подрумянится.
Смотрите видео, как сделать закусочные треугольники из лаваша с тунцом:
Совет: чтобы приготовить домашний соус тартар, возьмите по 250 мл сметаны или натурального йогурта и домашнего майонеза, 100 г мелких маринованных огурцов, 2 ст. л. соленых каперсов, 2 вареных желтка, пучок укропа. Каперсы, огурцы и укроп мелко нарежьте. Сметану, майонез и желтки взбейте в блендере до получения однородной гладкой массы. Добавьте в соус каперсы, огурцы и укроп, перемешайте.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки муки (можно цельнозерновой)
- 1 ч.л. разрыхлителя теста
- По 1/2 ч.л. соды и соли
- 3/4 чашки творога или сыра феты
- 1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца
- 3 ст.л. рубленого свежего базилика
- 1 стакан молока
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
- Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
- Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
- Выпекать при 190 ºС в течении 20 минут.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Небольшие булки – 6 шт.
- Сыр Камамбер или Бри – 200 г
Способ приготовления:
- Разломать или разрезать каждую булку вдоль пополам, но не до конца и положить мякотью на гриль, чтобы она зажарилась.
- Сыр нарезать толстыми кусочками.
- Хлеб перевернуть и на поджаренную сторону положить по 2-3 кусочка сыра. Подержать еще 1-2 минуты на гриле, чтобы сыр слегка поплыл.
- Подавать закуску вместе с бокалом холодного вина. Приятного аппетита!
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 болгарский перец
- 2-3 свежих огурца
- несколько листьев салата
- 1-2 питы
- 100 г майонеза или натурального йогурта
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Куриное филе помойте и обсушите. Натрите солью и перцем, сбрызните растительным маслом.
- Застелите противень фольгой и выложите сверху курицу. Отправьте в разогретую до 180-200 ºС духовку на 10 минут, затем переверните филе и готовьте еще 10 минут.
- Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
- Огурцы помойте и порежьте тонкими брусочками.
- Зелень помойте и измельчите.
- Готовое филе остудите до комнатной температуры, порежьте небольшими кусочками.
- Соедините куриное мясо, сладкий перец, огурцы, майонез и зелень в большой миске. Перемешайте.
- Сделайте в пите надрез, вложите несколько листьев салата и наполните готовым куриным салатом.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 340 г консервированного тунца в масле
- 2 тонко нарезанных стебля сельдерея
- 1 яблоко Гала или Макинтош, очищенное и нарезанное кубиками
- 3 ст.л. легкого майонеза
- 2 ст.л. измельченных листьев базилика
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, перец по вкусу
- 8 ломтиков ржаного хлеба
Способ приготовления:
- В средней миске соединить тунец, сельдерей, яблоко, майонез, базилик и лимонный сок; хорошо перемешать. Приправить солью и перцем.
- Намазать салат на четыре ломтика хлеба, накрыть сверху оставшимися ломтиками. Подавать сэндвичи вместе с чаем или кофе.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с редисом для пикника. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лаваша с сыром на костре.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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