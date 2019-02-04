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Идея для легкого ужина: рис с мидиями и томатным соусом

Это блюдо будет готово буквально за полчаса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Рис с мидиями Фото: depositphotos.com
Рис с мидиями
Фото: depositphotos.com

Рецепты с мидиями давно перестали быть экзотикой, купить этот морепродукт в замороженном виде можно практически в любом супермаркете. Сегодня мы расскажем, как приготовить на ужин рис с мидиями в томатно-сливочном соусе.

Рис с мидиями и томатно-сливочным соусом

Ингредиенты:

  • 250 г кругло- или среднезернистого риса 
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 дольки чеснока
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 700 мл овощного бульона
  • 200 мл сливок
  • 2 лавровых листа
  • 400 г консервированных нарезанных томатов
  • итальянские травы
  • соль, молотый перец
  • 200 г замороженных мидий
  • рубленая петрушка

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Рецепт приготовления:

  1. Лук и чеснок почистить и мелко порубить.
  2. Масло разогреть на сковороде, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. 
  3. Всыпать рис и обжарить, помешивая, до прозрачности, залить бульоном. Добавить лавровый лист. Все еще раз вскипятить и варить на небольшом огне около 20-25 минут.
  4. Добавить томаты, прогреть. Мидии обсушить и за 5 минут до окончания приготовления добавить в рис вместе со сливками. Приправить по вкусу.
  5. Петрушку помыть, нарезать и посыпать рис.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить итальянский суп с морепродуктами и пастой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из мидий и кальмаров.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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Источник: Сегодня
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