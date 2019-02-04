Идея для легкого ужина: рис с мидиями и томатным соусом
Это блюдо будет готово буквально за полчаса
Рецепты с мидиями давно перестали быть экзотикой, купить этот морепродукт в замороженном виде можно практически в любом супермаркете. Сегодня мы расскажем, как приготовить на ужин рис с мидиями в томатно-сливочном соусе.
Рис с мидиями и томатно-сливочным соусом
Ингредиенты:
- 250 г кругло- или среднезернистого риса
- 1 репчатый лук
- 1-2 дольки чеснока
- 4 ст.л. растительного масла
- 700 мл овощного бульона
- 200 мл сливок
- 2 лавровых листа
- 400 г консервированных нарезанных томатов
- итальянские травы
- соль, молотый перец
- 200 г замороженных мидий
- рубленая петрушка
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Рецепт приготовления:
- Лук и чеснок почистить и мелко порубить.
- Масло разогреть на сковороде, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета.
- Всыпать рис и обжарить, помешивая, до прозрачности, залить бульоном. Добавить лавровый лист. Все еще раз вскипятить и варить на небольшом огне около 20-25 минут.
- Добавить томаты, прогреть. Мидии обсушить и за 5 минут до окончания приготовления добавить в рис вместе со сливками. Приправить по вкусу.
- Петрушку помыть, нарезать и посыпать рис.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить итальянский суп с морепродуктами и пастой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из мидий и кальмаров.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
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Источник: Сегодня