Идея для легкого ужина: рис с мидиями и томатным соусом

Это блюдо будет готово буквально за полчаса

Рис с мидиями Фото: depositphotos.com

Рецепты с мидиями давно перестали быть экзотикой, купить этот морепродукт в замороженном виде можно практически в любом супермаркете. Сегодня мы расскажем, как приготовить на ужин рис с мидиями в томатно-сливочном соусе.

Рис с мидиями и томатно-сливочным соусом

Ингредиенты:

250 г кругло- или среднезернистого риса

1 репчатый лук

1-2 дольки чеснока

4 ст.л. растительного масла

700 мл овощного бульона

200 мл сливок

2 лавровых листа

400 г консервированных нарезанных томатов

итальянские травы

соль, молотый перец

200 г замороженных мидий

рубленая петрушка

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Рецепт приготовления:

Лук и чеснок почистить и мелко порубить. Масло разогреть на сковороде, обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Всыпать рис и обжарить, помешивая, до прозрачности, залить бульоном. Добавить лавровый лист. Все еще раз вскипятить и варить на небольшом огне около 20-25 минут. Добавить томаты, прогреть. Мидии обсушить и за 5 минут до окончания приготовления добавить в рис вместе со сливками. Приправить по вкусу. Петрушку помыть, нарезать и посыпать рис.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить итальянский суп с морепродуктами и пастой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из мидий и кальмаров.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

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