Идея для летнего обеда: холодный суп из свеклы

Рецепт освежающего свекольника с огурцами и сметаной

Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки: все ингредиенты смешиваются и заливаются охлажденной жидкостью – свекольным квасом или отваром.

В рецепт классического свекольника входят: свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной.

Свекольник на квасе

Свекольник на квасе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

36 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г свеклы с ботвой

1.5 л свекольного кваса

3 свежих огурца

4 мелкие луковицы

2 ст. л. укропа

1 ст. л. сельдерея

1 стакан сметаны

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. красного молотого перца

5 зерен кориандра

1 яйцо

Способ приготовления:

Свеклу очистить и отварить, чтобы воды осталось не менее двух стаканов. Отвар слить в отдельную посуду. Добавить перед приготовлением сметану и размешать. Свеклу с ботвой мелко нарезать. Приготовить жидкую часть супа. Для этого свекольный квас вскипятить, охладить, смешать со свекольным отваром (уже со сметаной), поставить в холодное место. Затем сделать густую часть супа. К отварной свекле добавить мелко порезанные лук и укроп, перетертые с солью, огурец соломкой, сельдерей, растертый кориандр, черный перец. Соединить жидкую и густую часть, размешать. В тарелки положить по четвертушке сваренного вкрутую яйца. Можно добавить ломтик лимона.

Как сделать свекольный квас для супа

Очищенную свеклу натереть на терке, залить кипяченой водой и поставить в теплое место на 3-4 дня. Соотношение свеклы и воды по весу 1:2.

Смотрите видео, как сделать свекольный квас с имбирем:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свеклу на пару.

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