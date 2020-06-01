Идея для летнего обеда: холодный суп из свеклы
Рецепт освежающего свекольника с огурцами и сметаной
Принцип приготовления свекольника такой же, как и принцип приготовления окрошки: все ингредиенты смешиваются и заливаются охлажденной жидкостью – свекольным квасом или отваром.
В рецепт классического свекольника входят: свежие огурцы, свежая зелень (укроп, зеленый лук, реже – зелень петрушки) и отварные яйца. Заправляется суп сметаной.
Свекольник на квасе
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 36 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г свеклы с ботвой
- 1.5 л свекольного кваса
- 3 свежих огурца
- 4 мелкие луковицы
- 2 ст. л. укропа
- 1 ст. л. сельдерея
- 1 стакан сметаны
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. красного молотого перца
- 5 зерен кориандра
- 1 яйцо
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Способ приготовления:
- Свеклу очистить и отварить, чтобы воды осталось не менее двух стаканов.
- Отвар слить в отдельную посуду. Добавить перед приготовлением сметану и размешать.
- Свеклу с ботвой мелко нарезать.
- Приготовить жидкую часть супа. Для этого свекольный квас вскипятить, охладить, смешать со свекольным отваром (уже со сметаной), поставить в холодное место.
- Затем сделать густую часть супа. К отварной свекле добавить мелко порезанные лук и укроп, перетертые с солью, огурец соломкой, сельдерей, растертый кориандр, черный перец.
- Соединить жидкую и густую часть, размешать. В тарелки положить по четвертушке сваренного вкрутую яйца. Можно добавить ломтик лимона.
Как сделать свекольный квас для супа
Очищенную свеклу натереть на терке, залить кипяченой водой и поставить в теплое место на 3-4 дня. Соотношение свеклы и воды по весу 1:2.
Смотрите видео, как сделать свекольный квас с имбирем:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить свеклу на пару.
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