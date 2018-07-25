Идея для летнего обеда: котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом

Мята придает блюду свежую нотку

Котлеты из баранины Фото: freepik.com

На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также салат из свежих овощей.

Котлеты из баранины с мятой

Ингредиенты:

8 бараньих отбивных на косточке

соль, перец

несколько веточек мяты

2-3 ст.л. топленого масла

2-3 зубчика чеснока

1-2 ст.л. лимонного сока

1 стакан сметаны

Рецепт приготовления:

Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты. Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут. Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке. Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками. Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.

Напомним, ранее мы делились рецептом баранины по-тоскански. Мы также писали, как приготовить пирог из теста фило с бараниной, помидорами и шпинатом.

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