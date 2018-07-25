Идея для летнего обеда: котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом
Мята придает блюду свежую нотку
На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также салат из свежих овощей.
Котлеты из баранины с мятой
Ингредиенты:
- 8 бараньих отбивных на косточке
- соль, перец
- несколько веточек мяты
- 2-3 ст.л. топленого масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. лимонного сока
- 1 стакан сметаны
Рецепт приготовления:
- Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты.
- Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут.
- Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке.
- Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками.
- Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной.
- Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.
Напомним, ранее мы делились рецептом баранины по-тоскански. Мы также писали, как приготовить пирог из теста фило с бараниной, помидорами и шпинатом.
Смотрите видео, где найти идеальную баранину для шашлыка:
Еще несколько материалов по теме:Идея для весеннего ужина: запеченная баранья нога с овощами Рецепт для пикника: бараньи ребра на гриле
Источник: "Сегодня"