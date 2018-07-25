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Идея для летнего обеда: котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом

Мята придает блюду свежую нотку

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:27
Котлеты из баранины Фото: freepik.com
Котлеты из баранины Фото: freepik.com

На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также салат из свежих овощей.

Котлеты из баранины с мятой

Ингредиенты:

  • 8 бараньих отбивных на косточке
  • соль, перец
  • несколько веточек мяты
  • 2-3 ст.л. топленого масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1-2 ст.л. лимонного сока
  • 1 стакан сметаны
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Рецепт приготовления:

  1. Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты.
  2. Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут.
  3. Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке.
  4. Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками.
  5. Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной.
  6. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.

Напомним, ранее мы делились рецептом баранины по-тоскански. Мы также писали, как приготовить пирог из теста фило с бараниной, помидорами и шпинатом

Смотрите видео, где найти идеальную баранину для шашлыка:

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Источник: "Сегодня"
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