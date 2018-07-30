Идея для летнего ужина: свиные медальоны с персиками и голубым сыром

Свинина идеально сочетается с фруктами

Свиные медальоны с персиками Фото: pixabay.com

Если вы не любите сыр с плесенью, замените его моцареллой или обычным твердым. Вы также можете положить сверху по листику зеленого базилика.

Свиные медальоны с персиками и голубым сыром

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

1 банка консервированных персиков

100 г голубого сыра

оливковое масло

соль, молотый черный перец

сушеные прованские травы

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Рецепт приготовления:

Мясо помыть, удалить прожилки и пленки. Разрезать вырезку на медальоны толщиной 2 см. По желанию отбить кухонным молотком. Посолить и поперчить свинину, посыпать прованскими травами и полить оливковым маслом. Консервированные персики нарезать кольцами или кружочками. Выложить фрукты на свиные медальоны, сбрызнуть маслом, поперчить и добавить кусочки голубого сыра. Отправить свиные медальоны в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Подавать с любым гарниром на свой вкус.

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