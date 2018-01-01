Идея для летнего завтрака: панкейки с клубникой и ванилью
Панкейки по нашему рецепту получаются невероятно вкусными
Панкейки часто пекут на завтрак в США и Канаде. Предлагаем вам приготовить эти пышные блинчики с добавлением свежей клубники и ванили.
Панкейки с клубникой
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. соли
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 стакан нарезанной свежей клубникой
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Рецепт приготовления:
- В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль.
- Влить молоко, растительное масло, взбитое яйцо и ванильный экстракт, перемешать. Добавить клубнику.
- Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности появятся пузырьки.
- Подавать вместе со сметаной, натуральный йогуртом или клубничным вареньем.
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Источник: "Сегодня"