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Идея для летнего завтрака: панкейки с клубникой и ванилью

Панкейки по нашему рецепту получаются невероятно вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Панкейки с клубникой Фото: instagram.com/petit_furia
Панкейки с клубникой Фото: instagram.com/petit_furia

Панкейки часто пекут на завтрак в США и Канаде. Предлагаем вам приготовить эти пышные блинчики с добавлением свежей клубники и ванили.

Панкейки с клубникой

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. соли
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 стакан нарезанной свежей клубникой
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Рецепт приготовления:

  1. В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль.
  2. Влить молоко, растительное масло, взбитое яйцо и ванильный экстракт, перемешать. Добавить клубнику.
  3. Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом.
  4. Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности появятся пузырьки.
  5. Подавать вместе со сметаной, натуральный йогуртом или клубничным вареньем.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с апельсинами:

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Источник: "Сегодня"
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