Идея для летнего завтрака: панкейки с клубникой и ванилью

Панкейки по нашему рецепту получаются невероятно вкусными

Панкейки с клубникой Фото: instagram.com/petit_furia

Панкейки часто пекут на завтрак в США и Канаде. Предлагаем вам приготовить эти пышные блинчики с добавлением свежей клубники и ванили.

Панкейки с клубникой

Ингредиенты:

1 стакан муки

2 ст.л. коричневого сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. соли

2 яйца

1 стакан молока

2 ст.л. растительного масла

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 стакан нарезанной свежей клубникой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что приготовить на завтрак детям: панкейки на кефире

Рецепт приготовления:

В средней миске смешать муку, коричневый сахар, разрыхлитель и соль. Влить молоко, растительное масло, взбитое яйцо и ванильный экстракт, перемешать. Добавить клубнику. Нагреть сковороду на среднем огне и смазать маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить с двух сторон до золотистого цвета. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности появятся пузырьки. Подавать вместе со сметаной, натуральный йогуртом или клубничным вареньем.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с апельсинами: