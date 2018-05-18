Идея для обеда: спагетти болоньезе по-новому
Готовим пасту болоньезе с секретным ингредиентом
Мы уже делились рецептом спагетти с соусом болоньезе от Джейми Оливера. А сегодня расскажем, как приготовить болоньезе с плавленым сыром. Этот ингредиент придаст мясному соусу приятный сливочный вкус.
Спагетти болоньезе с плавленым сыром
Ингредиенты:
- 300 г мясного фарша
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
- 200 г плавленого сыра
- 3 ст.л. томатного соуса
- растительное масло
- соль, перец
- зелень (базилик или петрушка)
- вода
- тертый пармезан
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Рецепт приготовления:
- Отварить спагетти в подсоленной воде.
- Пока варятся спагетти, приготовить на растительном масле лук. Добавить фарш и обжарить, разбивая комочки лопаткой.
- Когда фарш будет готов, добавить к нему плавленый сыр и перемешать, чтобы сыр расплавился.
- Затем добавить чеснок и томатный соус, немного потомить и разбавить водой или бульоном до желаемой консистенции.
- Посолить, поперчить и прокипятить в течение несколько минут. Добавить зелень и подавать соус вместе со спагетти. Готовое блюдо можно посыпать тертым пармезаном.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.
Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:
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Источник: "Сегодня"