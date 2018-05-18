Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Идея для обеда: спагетти болоньезе по-новому

Готовим пасту болоньезе с секретным ингредиентом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Спагетти болоньезе Фото: pixabay.com
Спагетти болоньезе Фото: pixabay.com

Мы уже делились рецептом спагетти с соусом болоньезе от Джейми Оливера. А сегодня расскажем, как приготовить болоньезе с плавленым сыром. Этот ингредиент придаст мясному соусу приятный сливочный вкус.

Спагетти болоньезе с плавленым сыром

Ингредиенты:

  • 300 г мясного фарша
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная
  • 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • 200 г плавленого сыра
  • 3 ст.л. томатного соуса
  • растительное масло
  • соль, перец
  • зелень (базилик или петрушка)
  • вода
  • тертый пармезан
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для тех, кто на диете: куриные фрикадельки с овощами

Рецепт приготовления:

  1. Отварить спагетти в подсоленной воде. 
  2. Пока варятся спагетти, приготовить на растительном масле лук. Добавить фарш и обжарить, разбивая комочки лопаткой.
  3. Когда фарш будет готов, добавить к нему плавленый сыр и перемешать, чтобы сыр расплавился.
  4. Затем добавить чеснок и томатный соус, немного потомить и разбавить водой или бульоном до желаемой консистенции.
  5. Посолить, поперчить и прокипятить в течение несколько минут. Добавить зелень и подавать соус вместе со спагетти. Готовое блюдо можно посыпать тертым пармезаном. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.

Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить чевапчичи: два простых рецепта Как приготовить идеальный томатный соус к пасте Рецепт дня: митболы в томатном соусе с базиликом Как приготовить самые вкусные блинчики с мясом
зелень мясо сыр соус рецепт как приготовить фарш спагетти плавленый сыр
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров