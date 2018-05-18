Идея для обеда: спагетти болоньезе по-новому

Готовим пасту болоньезе с секретным ингредиентом

Спагетти болоньезе Фото: pixabay.com

Мы уже делились рецептом спагетти с соусом болоньезе от Джейми Оливера. А сегодня расскажем, как приготовить болоньезе с плавленым сыром. Этот ингредиент придаст мясному соусу приятный сливочный вкус.

Спагетти болоньезе с плавленым сыром

Ингредиенты:

300 г мясного фарша

1 большая луковица, мелко нарезанная

2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

200 г плавленого сыра

3 ст.л. томатного соуса

растительное масло

соль, перец

зелень (базилик или петрушка)

вода

тертый пармезан

Рецепт приготовления:

Отварить спагетти в подсоленной воде. Пока варятся спагетти, приготовить на растительном масле лук. Добавить фарш и обжарить, разбивая комочки лопаткой. Когда фарш будет готов, добавить к нему плавленый сыр и перемешать, чтобы сыр расплавился. Затем добавить чеснок и томатный соус, немного потомить и разбавить водой или бульоном до желаемой консистенции. Посолить, поперчить и прокипятить в течение несколько минут. Добавить зелень и подавать соус вместе со спагетти. Готовое блюдо можно посыпать тертым пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.

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