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Идея для осеннего ужина: жаркое из курицы с зернами граната от Джейми Оливера

Оригинальный рецепт из простых ингредиентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Жаркое от Джейми Оливера Фото: depositphotos.com
Жаркое от Джейми Оливера Фото: depositphotos.com

"Гранат может показаться странным ингредиентом, но он придает жаркому из курицы и томатов потрясающий вкус", – говорит Джейми Оливер.

Жаркое из курицы с гранатом

Ингредиенты:

  • 1-2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 цыпленок высшего сорта, разделанный
  • 1 чайная ложка паприки
  • 2 луковицы, нарезанные
  • 4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
  • 1 красный чили, мелко нарезанный
  • 2 ст. л. свежей кинзы плюс для риса
  • 300 мл томатной пассаты
  • 4 столовые ложки гранатового соуса (такого, как наршараб)
  • примерно 200 мл гранатового сока
  • отварной рис
  • семена граната
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Рецепт приготовления:

  1. Нагреть масло в сковороде на среднем огне. Приправить курицу солью, перцем и паприкой, затем подрумянить в горячем масле в течение 7-8 минут. Переложить на тарелку и отставить в сторону.
  2. В ту же сковороду добавить лук и немного масла. Хорошо перемешать и жарить на слабом огне в течение 15 минут, пока лук не станет мягким. Добавить чеснок, перец чили и кинзу за 5 минут до готовности.
  3. Добавить пассату (итальянский томатный соус), гранатовый соус и сок граната, хорошо приправить и довести до кипения.
  4. Вернуть курицу в кастрюлю и накрыть крышкой. Готовить на медленном огне в течение 30 минут. 
  5. Перемешать рис с кинзой, затем поместить сверху курицу и посыпать семенами граната.

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Источник: "Сегодня"
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