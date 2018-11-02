Идея для осеннего ужина: жаркое из курицы с зернами граната от Джейми Оливера

Оригинальный рецепт из простых ингредиентов

Жаркое от Джейми Оливера Фото: depositphotos.com

"Гранат может показаться странным ингредиентом, но он придает жаркому из курицы и томатов потрясающий вкус", – говорит Джейми Оливер.

Жаркое из курицы с гранатом

Ингредиенты:

1-2 столовые ложки оливкового масла

1 цыпленок высшего сорта, разделанный

1 чайная ложка паприки

2 луковицы, нарезанные

4 зубчика чеснока, мелко нарезанных

1 красный чили, мелко нарезанный

2 ст. л. свежей кинзы плюс для риса

300 мл томатной пассаты

4 столовые ложки гранатового соуса (такого, как наршараб)

примерно 200 мл гранатового сока

отварной рис

семена граната

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Рецепт приготовления:

Нагреть масло в сковороде на среднем огне. Приправить курицу солью, перцем и паприкой, затем подрумянить в горячем масле в течение 7-8 минут. Переложить на тарелку и отставить в сторону. В ту же сковороду добавить лук и немного масла. Хорошо перемешать и жарить на слабом огне в течение 15 минут, пока лук не станет мягким. Добавить чеснок, перец чили и кинзу за 5 минут до готовности. Добавить пассату (итальянский томатный соус), гранатовый соус и сок граната, хорошо приправить и довести до кипения. Вернуть курицу в кастрюлю и накрыть крышкой. Готовить на медленном огне в течение 30 минут. Перемешать рис с кинзой, затем поместить сверху курицу и посыпать семенами граната.

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