Идея для осеннего ужина: жаркое из курицы с зернами граната от Джейми Оливера
Оригинальный рецепт из простых ингредиентов
"Гранат может показаться странным ингредиентом, но он придает жаркому из курицы и томатов потрясающий вкус", – говорит Джейми Оливер.
Жаркое из курицы с гранатом
Ингредиенты:
- 1-2 столовые ложки оливкового масла
- 1 цыпленок высшего сорта, разделанный
- 1 чайная ложка паприки
- 2 луковицы, нарезанные
- 4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- 1 красный чили, мелко нарезанный
- 2 ст. л. свежей кинзы плюс для риса
- 300 мл томатной пассаты
- 4 столовые ложки гранатового соуса (такого, как наршараб)
- примерно 200 мл гранатового сока
- отварной рис
- семена граната
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Рецепт приготовления:
- Нагреть масло в сковороде на среднем огне. Приправить курицу солью, перцем и паприкой, затем подрумянить в горячем масле в течение 7-8 минут. Переложить на тарелку и отставить в сторону.
- В ту же сковороду добавить лук и немного масла. Хорошо перемешать и жарить на слабом огне в течение 15 минут, пока лук не станет мягким. Добавить чеснок, перец чили и кинзу за 5 минут до готовности.
- Добавить пассату (итальянский томатный соус), гранатовый соус и сок граната, хорошо приправить и довести до кипения.
- Вернуть курицу в кастрюлю и накрыть крышкой. Готовить на медленном огне в течение 30 минут.
- Перемешать рис с кинзой, затем поместить сверху курицу и посыпать семенами граната.
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Источник: "Сегодня"