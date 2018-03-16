Идея для праздничного ужина: свиная корейка с яблочным соусом
Мясо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде
Сочная, ароматная корейка, запеченная в духовке, – отличный вариант для праздничного ужина. Пикантный яблочно-йогуртовый соус выгодно оттеняет вкус свинины.
Мясо, зажаренное в специях
Ингредиенты:
- 1 кг свиной корейки без кости
- 1,5 ч. л. черного перца горошком
- 5 ягод можжевельника
- 0,5 ч. л. острой молотой паприки
- 2 ч. л. сладкой молотой паприки
- 2 ч. л. сушеного тимьяна
- 2 ст. л. морской соли
- 4 ст. л. растительного масла
- 200 мл сухого белого вина
Для соуса:
- 250 мл яблочного пюре
- 125 мл натурального йогурта
- 0,5 ч. л. порошка карри
- морская соль
- свежемолотый черный перец
Для гарнира:
- смесь салатных листьев
- свежевыжатый лимонный сок
- растительное масло
Рецепт приготовления:
1. Черный перец и можжевельник растолочь в ступке, добавить острую и сладкую паприку, тимьян, соль и масло, тщательно перемешать. Натереть мясо полученной смесью, обвязать кулинарной нитью, положить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник минимум на 1 час.
За 30 минут до приготовления достать мясо из холодильника.
2. Разогреть духовку до 180 градусов.
3. Обжарить мясо со всех сторон на раскаленной сухой сковороде с антипригарным покрытием, переложить в форму для запекания, добавив вино. Запекать в середине предварительно разогретой духовки 40 минут.
4. В процессе запекания 2-3 раза полить мясо вином из формы.
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5. Вынуть мясо из духовки, накрыть фольгой, отставить на 10-15 минут.
6. Приготовить соус. Смешать яблочное пюре с йогуртом, добавить карри, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
7. Перед подачей удалить кулинарную нить, нарезать мясо ломтиками.
8. Подавать с соусом и гарниром из листьев салата, политых растительным маслом и сбрызнутых лимонным соком.
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