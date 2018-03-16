Идея для праздничного ужина: свиная корейка с яблочным соусом

Мясо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде

Сочная, ароматная корейка, запеченная в духовке, – отличный вариант для праздничного ужина. Пикантный яблочно-йогуртовый соус выгодно оттеняет вкус свинины.

Мясо, зажаренное в специях

Ингредиенты:

1 кг свиной корейки без кости

1,5 ч. л. черного перца горошком

5 ягод можжевельника

0,5 ч. л. острой молотой паприки

2 ч. л. сладкой молотой паприки

2 ч. л. сушеного тимьяна

2 ст. л. морской соли

4 ст. л. растительного масла

200 мл сухого белого вина

Для соуса:

250 мл яблочного пюре

125 мл натурального йогурта

0,5 ч. л. порошка карри

морская соль

свежемолотый черный перец

Для гарнира:

смесь салатных листьев

свежевыжатый лимонный сок

растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Черный перец и можжевельник растолочь в ступке, добавить острую и сладкую паприку, тимьян, соль и масло, тщательно перемешать. Натереть мясо полученной смесью, обвязать кулинарной нитью, положить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник минимум на 1 час.

За 30 минут до приготовления достать мясо из холодильника.

2. Разогреть духовку до 180 градусов.

3. Обжарить мясо со всех сторон на раскаленной сухой сковороде с антипригарным покрытием, переложить в форму для запекания, добавив вино. Запекать в середине предварительно разогретой духовки 40 минут.

4. В процессе запекания 2-3 раза полить мясо вином из формы.

5. Вынуть мясо из духовки, накрыть фольгой, отставить на 10-15 минут.

6. Приготовить соус. Смешать яблочное пюре с йогуртом, добавить карри, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.

7. Перед подачей удалить кулинарную нить, нарезать мясо ломтиками.

8. Подавать с соусом и гарниром из листьев салата, политых растительным маслом и сбрызнутых лимонным соком.

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